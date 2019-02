Blastingnews

: Verona, Elia muore a 11 anni dopo l'influenza: il virus avrebbe colpito il cuore - Noemithestar : Verona, Elia muore a 11 anni dopo l'influenza: il virus avrebbe colpito il cuore -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Non si danno pace i genitori diRizzotti, il bimbo di 11morto lunedì notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Polo Confortini di. Il piccolo, che abitava a San Pietro di Lavagno, la scorsa settimana aveva contratto una normale, ma domenica era peggiorato improvvisamente. Secondo i medici, ilgliil, non lasciandogli scampo. I funerali disi svolgeranno domani.Il dramma Sembrava solo un', un banale malanno di stagione., secondogenito di Claudia e Thomas Rizzotti, mercoledì 6 febbraio ha iniziato a stare male: niente di preoccupante, solo un po' di febbre. Venerdì, quindi, la mamma, per sicurezza, lo ha fatto visitare dal pediatra e lo specialista ha confermato lo statole.Domenica sera, però, improvvisamente la situazione è precipitata:ha perso conoscenza e non si è più ripreso. ...