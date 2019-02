Tutto Juve | Marianella | “Atletico meno forte quest’anno Alla Juve serve …”

Sassuolo-Juventus - Tutto quello che c'è da sapere : ... fibra e sul digitale terrestre e potrà essere seguita anche su skysport.it e tramite l'app Sky Sport. Quali sono i precedenti tra le due squadre? I precedenti tra le due squadre sono esattamente 11 ...

Sassuolo - Pol Lirola : 'Alla Juventus devo Tutto' : Si avvicina il match Sassuolo-Juventus e l'ex bianconero Pol Lirola ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, durante la quale ha raccontato come si sta preparando per la gara del Mapei Stadium. Il terzino sul profilo WhatsApp ha la sua foto mentre marca Cristiano Ronaldo, il suo mito di sempre. All'indomani del match d'andata, il giovane non credeva ancora che il suo sogno di essere in campo con CR7 si fosse avverato. I suoi idoli calcistici ...

ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centrocampista del Real Madrid rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Circa 100 milioni la valutazione fatta dal Real Madrid per

TRINCAO JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe chiuso le porte in faccia al Benfica e a Jorge Mendes per il potenziale passaggio in bianconero di Trincao. Il giovane attaccante, classe 1999, il quale ha stregato totalmente Paratici, pareva esser ad un passo dai bianconeri. Accordo raggiunto tra i due

Juventus - Isco l'altra pista. Tutto ruota attorno a Dybala : TORINO - Paulo Dybala sempre più al centro. In campo, dove la trasformazione in 'Tuttocampista', per usare il termine più volte utilizzato al riguardo da Massimiliano Allegri, lo spinge nel cuore ...

Tutto Juve – La Juventus resta l'ultimo club nei cinque principali campionati d'Europa a essere imbattuta fin qui in questa stagione. Nell'ultimo turno di campionato, anche se è arrivato un pareggio, i bianconeri si son presi un record unico. Leggi anche: Infortunati Juventus, verso l'Atletico Madrid: ecco chi ci sarà in Champions Tutto Juve, bianconeri

De Ligt-Juventus - interviene Agnelli : ora cambia Tutto! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Un affare che potrebbe decollare già nei prossimi mesi e che potrebbe portare il difensore a Torino grazie all’inserimento di Agnelli in prima persona. Il presidente bianconero, in occasione […] More

ROMERO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", Romero sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. Secondo quanto riporta la rosea, il difensore del Genoa avrebbe convinto totalmente sia Paratici, sia tutta la dirigenza bianconera. L'argentino sbarcherà a Torino in estate, anche

Tutto Juve – Prosegue la fase di ribasso del titolo in borsa della Juventus. Una settimana fa a Piazza Affari erano stati sfiorati i massimi a quota 1,6 euro ma come riporta Radiocor, da quel giorno il titolo ha lasciato sul terreno quasi il 18%. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal "nuovo Rui Costa": c'è la clausola Tutto Juve,

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - Tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus - Barcellona e Superbowl : un weekend Tutto da vivere su DAZN : Si preannuncia un weekend emozionante su DAZN grazie a Juventus-Parma, Barcellona-Valencia e la finale del Superbowl L'articolo Juventus, Barcellona e Superbowl: un weekend tutto da vivere su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nedved : 'La Juve vuole vincere sempre Tutto e continuiamo a dimostrarlo. Un vice-Bonucci? C'è Caceres...' : Intervistato da Rai Sport il vice-presidente della Juventus , Pavel Nedved ha fatto un breve punto sul momento del club prima della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta: RONALDO - 'Noi teniamo a vincere tutto, ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete Tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...

Calciomercato Juve - Benatia : 'Grazie di cuore - questo gruppo può vincere Tutto' : Medhi Benatia -Juventus: è tempo di saluti. Dopo due anni e mezzo in bianconero, il difensore marocchino ha ufficialmente lasciato il club: giocherà all' Al Duhail , club di Doha che milita nella ...