Tardelli : 'Zaniolo è più forte di me. De Rossi? Non ha venduto la proprio anima' : Marco Tardelli , ex centrocampista di Juve e Inter , campione del mondo nel 1982, parla a Retesport di De Rossi e Zaniolo : 'La lettera a De Rossi ? Mi ha colpito perché non si è venduto l'anima, non si è concesso ad altri. Ora non smetta: deve accompagnare Zaniolo ...

Mancini : "Barella come Tardelli - Zaniolo alla Pogba. A Vialli non ho mai detto..." : Lo sport aiuta ad aprire porte, a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato" Non è una "...