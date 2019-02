' Sui gilet gialli non mi pento' | Di Maio

Intervista a Di Maio : 'Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro' : Vogliamo farci dettare l'agenda da alcune stime che non ci prendono mai? Le nostre misure sono espansive e servono proprio a far crescere il Pil, il Reddito è una rivoluzione per il mondo del lavoro ...

Sui gilet Gialli Di Maio attacca la Loiseau : “L’Italia pensi a sé? Macron ci paragonò alla lebbra” : «La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato che la Francia si guarda bene dal dare lezioni all’Italia: “Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro”». Forse dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo, ci aveva paragonato alla lebb...

Di Maio - scontro interno con Elena Fattori Sui 'gilet gialli' e la violenza : Lugi Di Maio continua la polemica a distanza con il governo francese molto irritato per il suo appoggio al movimento dei 'gilet gialli'. Ma nel M56 si apre anche un fronte interno: Elena Fattori , ...

Scontro Sui gilet gialli - Di Maio attacca la Francia : Non si placa la polemica sull'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli . Dopo aver incitato il movimento di lotta francese a "non mollare", il capo politico del M5S punta il dito contro la ministra ...

SPY FINANZA/ Le strane manovre Sui gilet gialli che aiutano Macron : In Francia prosegue la protesta dei gilet gialli, pronti a diventare un movimento politico. Che danneggerebbe l'opposizione a Macron

Iniziativa congiunta e opa Sui gilet gialli (moderati) : in un vertice con Casaleggio - Di Battista e Di Maio iniziano la cavalcata europea : All'inizio furono i Verdi, poi arrivò Farage, subito prima degli abboccamenti macroniani. Oggi è la nemesi del presidente francese, quei gilet gialli che hanno messo a ferro e fuoco l'Oltralpe, a essere l'interlocutore privilegiato del Movimento 5 stelle in vista delle prossime europee. È stata questa la portata principale della riunione tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Dattista e Davide Casaleggio. Un summit svoltosi ...

Il governo soffia Sui gilet gialli : "Evitare che arrivino in altri Stati Ue..." : In Francia i gilet gialli mettono in ginocchio Macron , costringendolo - di fatto - ad una resa, e in Italia il governo s'intesta le lotte dei francesi con la pettorina. Ponendosi come 'argine' alla ...

Francia - Emmanuel Macron Sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Dopo un lungo silenzio Sui gilet gialli - Macron parla alla nazione : I danneggiamenti e i blocchi stradali nelle proteste dei gilet gialli sono 'una catastrofe' per l'economia francese. Lo ha denunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che ha parlato di 'crisi della nazione', mentre il presidente, Emmanuel Macron , Dopo un lungo silenzio riprende un ruolo da protagonista e avvia domani una serie di ...