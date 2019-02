adnkronos

: Ribaltone meteo - StraNotizie : Ribaltone meteo - CorriereAdriati : Previsioni de iLMeteo Nel weekend cambia tutto: tornano pioggia, vento e neve. - ilmeteoit : Meteo: WEEKEND con RIBALTONE. Tra Sabato e Domenica CAMBIO RADICALE, tornano PIOGGIA, VENTO e NEVE. Ecco DOVE… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) "Godiamoci questo venerdì in gran parte soleggiato ed ancora piacevolmente mite nelle ore centrali del giorni in quanto, questo siparietto primaverile, è destinato a calare molto presto per effetto di ...