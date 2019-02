Mondo di Mezzo, pm: condannare Alemanno

: Mondo di mezzo, procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno - fattoquotidiano : Mondo di mezzo, procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno - TgLa7 : Mondo di Mezzo: pm chiede condanna per #Alemanno a 5 anni per corruzione e finanziamento illecito - reportrai3 : #MondoDiMezzo, pm chiedono cinque anni per Gianni #Alemanno A mettere in luce il ruolo della fondazione 'Nuova Ita… -

La procura di Roma chiede una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco Gianni, in uno dei filoni dell'inchiesta sul cosiddetto "di". L'accusa è di corruzione e finanziamento illecito. Secondo i pm,tra il 2012 e il 2014,avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero arrivati da Salvatore Buzzi in accordo con Carminati e sarebbero finiti alla fondazione Nuova Italia di.(Di venerdì 8 febbraio 2019)