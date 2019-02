ilnapolista

: Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? - sscnapoli : Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? - DiMarzio : #FiorentinaNapoli, i convocati di #Ancelotti: rientra #Chiriches - SSCNapoliNews : Fiorentina-Napoli non è una partita come le altre -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L’ostilità di Firenze È inutile nascondercelo:non è unale. Non potrebbe mai esserlo. Per quello che abbiamo scritto ieri, ma non solo. Il 29 aprile resta una ferita aperta. Le lacrime di Allan, lo sgomento dei calciatori, il ricordo di quello che era successo a San Siro la sera prima. Una pugnalata. Ma sono tanti i ricordi di quel pomeriggio.L’omaggio dei tifosi delper Astori e la risposta della Fiesole con i soliti cori. Non cercavamo favori, non li abbiamo mai chiesti. Ma non ci aspettavamo un simile livore, una simile acrimonia. Pensavamo che, fatto salvo l’agonismo, ci fosse una comunanza nell’ostilità nei confronti della Juventus. Avrebbero potuto batterci 3-0 e mostrare un minimo di disappunto o quantomeno di comprensione per l’avversario o per il destino crudele di aver favorito gli eterni rivali. ...