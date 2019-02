Fenomeno Ronaldo | «L' Inter è sempre nel cuore | fu un errore chiedere l' esonero di Cuper»

I Signori del Calcio- Ronaldo il Fenomeno. Valladolid - come presidente mi ispiro a Moratti : In onda anche domenica 10 febbraio alle 11.45 e alle 1.00 su Sky Sport Serie A e alle 19.30 su Sky Sport Football. Ronaldo presidente "Devo raccontare come è iniziata. Io sono innamorato del calcio e ...

Ronaldo il Fenomeno : Messi e CR7 sono i due giocatori che mi fanno sognare : ... 'l'amore che ho sentito e ricevuto in Italia non l'ho sentito da nessun'altra parte - confessa il Fenomeno in un'intervista per 'I Signori del Calcio', in onda domani alle 23.30 su Sky Sport Serie A ...

Vieri : 'CR7 o Ronaldo? Il primo forse è più completo - ma il Fenomeno ti faceva sognare...' : Christian Vieri , ex attaccante dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo : 'CR7 ha dato tutto alla Juve: professionalità, continuità, voglia di mettersi in gioco sempre, di continuare a stupire il mondo. Quando un marziano simile sceglie te, vuol ...

Fenomeno Piatek - solo Ronaldo come lui all'esordio in un campionato top. FOTO : I numeri del centravanti polacco fanno sognare i tifosi del Milan: finora tra Serie A e Coppa Italia il neo acquisto rossonero ha segnato 21 gol in 23 partite alla sua prima stagione italiana. Una ...

Fiorentina - bentornato Muriel : doppietta alla sua ex per rispolverare il paragone con il Fenomeno Ronaldo : Solo la presenza della sua ex gli ha impedito di gioire pienamente dell'esordio-bis in A da urlo. Non poteva presentarsi meglio, davanti ai suoi nuovi tifosi, Luis Muriel: doppietta fantastica nel 3-3 ...

Fiorentina-Samp - Pioli : 'Mi ricorda Ronaldo il Fenomeno' : Pioli coccola Muriel, autore di una doppietta nel 3-3 del Franchi contro la Sampdoria, che segnava il suo debutto con la maglia della Fiorentina: "Il primo giorno che è arrivato gli ho detto che fosse ...

Fiorentina - Pioli : 'Muriel è l'unico che ricorda Ronaldo il Fenomeno. Il rosso a Edimilson? Avrei qualcosa da ridire...' : Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli analizza a Sky Sport il pareggio interno con la Sampdoria: 'Dovevamo segnare quando eravamo 11 contro 11. La partita è cambiata dopo l'espulsione. I miei hanno giocato con coraggio, perdere questa partita sarebbe ...

Dall’incidente in scooter alle rivelazioni su Ronaldo - Dalmat svela : “sono stato in coma. Il Fenomeno? Non voleva mai…” : L’ex giocatore dell’Inter ha raccontato gli ultimi tormentati anni della sua vita, soffermandosi anche su alcuni retroscena relativi alla sua esperienza in nerazzurro Tante maglie indossate in carriera, tra cui anche quella dell’Inter all’inizio degli anni 2000. Stephane Dalmat non ha lasciato un ricordo esaltante della sua permanenza in nerazzurro, sfiorando però lo scudetto nel 2002 prima di lasciare ...

Keita - regalo da Fenomeno : ecco la maglia di Ronaldo : Quale tifoso interista non vorrebbe ricevere in dono la maglia di Ronaldo 'Il Fenomeno'? Il fortunato questa volta è stato il senegalese Keita che su lnstagram ha messo in mostra il prezioso regalo ...

Ronaldo il Fenomeno Presidente dell'Inter?/ 'I nerazzurri devono tornare a vincere' : In un'intervista a Sky Sport Ronaldo il fenomeno ha parlato della possibilità di diventare il Presidente dell'Inter in futuro

Di Natale : 'Ronaldo il Fenomeno meglio di CR7 - altra velocità' : Antonio Di Natale, ex attaccante dell' Udinese e della Nazionale italiana , ha parlato alla Gazzetta dello Sport per confrontare Cristiano Ronaldo e Ronaldo il Fenomeno: 'Dico il Fenomeno: era il più forte di tutti, andava a un'altra velocità con la palla tra i piedi'.

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Ronaldo il Fenomeno : 'Quando suona l'inno della Champions - i giocatori se la fanno addosso' : Un inno che mette i brividi a qualsiasi tifoso; figuriamoci a chi gioca. Squadre allineate prima del fischio d'inizio, parte l'inno della Champions, e non c'è giocatore che non lo ascolti in religioso ...