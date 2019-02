Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Jarl-Magnus Riiber vince da padrone e si porta a casa la sfera di cristallo : Un unico padrone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: Jarl-Magnus Riiber quest’anno ha lasciato davvero soltanto le briciole agli avversari. Il norvegese oggi si è andato a prendere il decimo successo stagionale nel massimo circuito internazionale, dominando in lungo e in largo a Klingenthal, in Germania, e chiudendo la pratica in chiave sfera di cristallo: titolo assegnato con quattro gare di anticipo. Maltempo in ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Martina Valcepina e Sandra Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Cancellate le gare di Combinata nordica e di sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Sandra Robatscher vince in Coppa del Mondo! Cancellate le gare di Combinata nordica e sci alpino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : annullato il salto - si ripartirà dal PCR. In testa Faisst : Il maltempo sta colpendo tutta l’Europa e tante sono le gare per quanto riguarda gli sport invernali che sono in gran difficoltà. In quel di Klingenthal è stato annullato il segmento di salto per quanto riguarda la gara-2 della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Si ripartirà dal risultato del Provisional Competition Round. Venerdì a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Vinzenz Geiger beffa al photofinish Riiber : Una nuova stella per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: anche lui classe 1997, come Jarl-Magnus Riiber, che si sta avviando verso la conquista della sfera di cristallo. Oggi però, in casa, in quel di Klingenthal, nella tappa teutonica del massimo circuito internazionale, Vinzenz Geiger è riuscito a beffare il coetaneo norvegese proprio al photofinish, cogliendo il secondo successo della stagione e in carriera (il primo era ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Johannes Lamparter primo a sorpresa nel salto - quarto Jarl Magnus Riiber : Il 17enne austriaco Johannes Lamparter vince a sorpresa il segmento di salto nella prima Gundersen di Klingenthal (Germania), dove si sta svolgendo l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Lamparter ha sfruttato al meglio le condizioni di vento favorevoli al momento del salto dal trampolino HS140, andando a realizzare 139 metri che gli valgono il miglior punteggio di 133.4. Alle sue spalle si piazza il connazionale ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Manuel Faisst in testa dopo il PCR : Soli quaranta atleti in gara, addirittura in quattro si autoeliminano: saranno in trentasei a giocarsi la Gundersen in quel di Kligenthal (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Oggi si è disputato il Provisional Competition Round: a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle spalle del teutonico troviamo l’austriaco Wilhelm Denifl, che paga ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...