Volta a la Comunitat Valenciana 2019 | Matteo Trentin vince la seconda tappa! Volata

Volta a la Comunitat Valenciana 2019 : in terra spagnola si fa sul serio con Valverde e Thomas : Si comincia a far sul serio, entriamo nel mese di febbraio ed iniziano ad avvicinarsi le corse che contano per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo. Per scaldare al meglio i motori si vola in terra spagnola per affrontare la Volta a la Comunitat Valenciana: 70ma edizione della corsa a tappe iberica, saranno cinque le frazioni da affrontare, tutte molto insidiose. Si inizierà infatti con una cronometro, breve ma con arrivo in ...