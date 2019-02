Ultime Notizie Roma del 07-02-2019 ore 17 | 10

GHIZLAN EL HADRAOUI - DONNA CARBONIZZATA A MODENA/ Ultime Notizie : uccisa a coltellate - fermato ex marito : GHIZLAN El HADRAOUI, DONNA CARBONIZZATA è stata prima uccisa a coltellate e poi bruciata. Per l'omicidio è stato fermato l'ex marito. Le Ultime notizie

nel 2019 il PIL italiano scenderà più 0,2% considerevolmente meno di quanto anticipato nelle previsioni autunnali + 1,2 % scrive la commissione è una delle nuove prime che vedono un'attività economica anemica nella prima metà dell'anno la revisione la più ampia non Europea è dovuta ad un rallentamento

in Italia lo spread è calato a dicembre dimostrando che sulla manovra abbiamo preso la giusta decisione immaginiamo cosa sarebbe successo se non l'avessimo fatto la firma il commissario fare i pronomi cpia presentando le previsioni economiche il premier Giuseppe Conte è il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli saranno domani mattina a

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Commissione Ue 'ufficializza' Pil Italia al + 0.2% - 7 febbraio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. E' arrivata l'ufficialità in merito alle stime al ribasso della Commissione Ue sul Pil , 7 febbraio 2019,

Venezuela - Ultime Notizie : Guaidò a Sky TG24 : 'Sarò felice di ricevere Papa Francesco' - : Intervista al Presidente autoproclamato: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci possano collaborare per la fine dell'usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a ...

BREXIT - MAY VA DA JUNCKER/ Ultime Notizie - l'agenzia Standard&Poor's 'Ecco gli esiti in caso di no-deal' : BREXIT, oggi la premier May da JUNCKER a Bruxelles. Intanto l'agenzia americana Standard&Poor's analizza i possibili scenari di un no-deal

Ponte Morandi - al via demolizione moncone ovest/ Ultime Notizie - Genova bloccata : smontaggio delle prime travi : Genova, iniziano oggi lavori demolizione Ponte Morandi: lo smontaggio del moncone ovest e le prime travi tolte alla Pila 8. Ombre su gestione del Viadotto

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...

Manuel Bortuzzo in ospedale dopo la sparatoria "Non mi sento più le gambe". Fermati due giovani delle gang locali "Colpito per errore"

La Commissione Europea rivelerà questa mattina le previsioni economiche sui conti pubblici italiani si attende un taglio drastico delle Stime di crescita nel 2019 secondo indiscrezioni e si fermerà al 0% dal 1 al 2% previsto novembre quindi c'è un taglio delle Stime del 1% consistente un campanello d'allarme