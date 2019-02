Tre Play 50 Unlimited disponibile a 6 | 99 euro per chi proviene da Iliad e operatori

Ordine d’uscita e scaletta della seconda serata di Sanremo 2019 : tutti gli ospiti in diretta tv e sTreaming RaiPlay : Con la scaletta della seconda serata di Sanremo 2019 viene rivelata la prima traccia di quello che sarà il ritorno al Teatro Ariston di Claudio Baglioni, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Si riapre quindi la scena dell'ampio palco ideato da Francesca Montinaro, che quest'anno si sviluppa in uno spazio mai conosciuto dello storico teatro sanremese e che ricrea un ideale golfo mistico nel quale è immersa l'orchestra. Non sono stati ...

OlTre 50 titoli multiplayer per Nintendo Switch in sconto con la promozione "Giocate Insieme" : Con i suoi esclusivi controller Joy-Con e la possibilità di trasformarsi da sistema domestico a console che può essere fruita anche in movimento, Nintendo Switch è perfetta per riunire le persone e condividere la gioia di giocare insieme. Da giovedì 7 febbraio alle ore 15:00 a giovedì 21 febbraio alle ore 23:59 locali, i saldi "Giocate Insieme" arrivano sul Nintendo eShop in Europa, offrendo sconti su Oltre 50 titoli per Nintendo Switch che ...

Replica prima serata Sanremo in sTreaming su RaiPlay e su RaiPremium : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima serata del 69° Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Una serata decisamente molto attesa dal pubblico, durante la quale abbiamo avuto modo di ascoltare i 24 brani che sono stati scelti dal direttore artistico per questa edizione. L'intera serata di ieri si potrà rivedere in Replica streaming online sul portale ...

Festival di Sanremo - replica 1ª puntata in sTreaming e in tv su Rai Premium e Play : Ieri sera, 5 febbraio è stata trasmessa in prime time su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2019. Dopo indiscrezioni, rumors e polemiche, Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno finalmente dato il via alla 69esima edizione della kermesse canora più famosa di'Italia. Se per caso non avete avuto la possibilità o il tempo di seguire per intero la prima puntata del Festival, sappiate che potrete sempre rivederla in ...

Scaletta e ospiti della prima serata di Sanremo 2019 : codici televoto - ordine di esibizione e diretta sTreaming su Rai Play : Il Festival di Sanremo 2019 inizia ufficialmente oggi, martedì 5 febbraio, con l'esibizione dei 24 Campioni in gara, 22 Big + 2 vincitori delle Nuove Proposte (Einar e Mahmood). A votare sarà la sala stampa (30%), la giuria demoscopica (30%) e il televoto (40%). Il pubblico da casa potrà votare il proprio cantante preferito esclusivamente nel corso dell'esibizione. La sala stampa, invece, dovrà attendere il termine di tutte le esibizioni per ...

Apex Legends poTrebbe in futuro supportare il cross-play : Nella giornata di ieri Respawn Entertainment (lo studio responsabile di Titanfall) ha annunciato e pubblicato il suo nuovo battle royale di squadra (free-to-play) Apex Legends su console e PC. Il titolo ha avuto molto successo ed è già diventato il titolo più guardato su Twitch.Come riporta Gamingbolt, il design director di Respawn Mackey McCandlish, ha affermato durante una recente intervista che pur non supportandolo al lancio, è possibile che ...

Motorola Moto Z4 Play poTrebbe avere un sensore da 48 megapixel e lettore di impronte nello schermo : Nuove indiscrezioni suggeriscono che Motorola Moto Z4 Play potrebbe utilizzare un sensore posteriore da 48 megapixel e un lettore di impronte nello schermo. L'articolo Motorola Moto Z4 Play potrebbe avere un sensore da 48 megapixel e lettore di impronte nello schermo proviene da TuttoAndroid.

Replica La compagnia del cigno - sesta e ultima puntata in sTreaming su RaiPlay : Giunge al termine la prima stagione della fiction La compagnia del cigno, in onda in prime time su Raiuno. Stasera 4 febbraio verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa serie che ha 'sbancato' gli ascolti, portandosi a casa un'ottima media di spettatori ad ogni episodio. Chi non potrà seguire l'ultimo appuntamento con la fiction in prima visione su Raiuno potrà rivederlo in Replica streaming online accedendo al sito web gratuito ...

ELASI e Laila Al Habash hanno preso in ostaggio le nosTre playlist quotidiane : Tutta Come quella volta , suo singolo d'esordio, si svolge su questa riga: il canto di una ragazzina viziata del 1998, romana e palestinese, che traveste il fastidio del mondo in un sospirone ...

'Isola dei Famosi' - la terza diretta serale in tv e sTreaming su La5 e Mediaset Play : Prosegue la messa in onda delle puntate di uno dei reality più seguiti della televisione italiana, "L'Isola dei Famosi". Il 3 febbraio, eccezionalmente di domenica, è andata in onda in prime time su Canale 5 la terza puntata del reality dove Alessia Marcuzzi ha annunciato in studio l'arrivo in Honduras di due nuovi concorrenti e i nomi dei due galeotti che entreranno a far parte del cast ufficiale dell'Isola. Le novità appena citate sono state ...

Replica The Good Doctor 2 - la prima puntata in sTreaming online su RaiPlay : Dopo il grande successo della prima stagione di The Good Doctor, ecco che arriva in prima visione su Raidue l'attesa seconda stagione della fiction con protagonista il dottor Shaun. Da stasera 3 febbraio verranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta, anche se la serie cambierà rete di messa in onda passando da Raiuno a Raidue, che in queste settimane ha già trasmesso le repliche della prima stagione, le quali hanno ottenuto dei ...

Replica C'è posta per te - quarta puntata visibile in sTreaming su MediasetPlay : Come ogni sabato sera ritorna l'appuntamento con C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, leader assoluto degli ascolti del prime time. Stasera verrà trasmessa la quarta delle dieci puntate previste per questa edizione, la quale poi osserverà un turno di stop il prossimo sabato, per evitare di sfidare la serata finale del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la coppia Raffaele-Bisio. Dove rivedere la quarta ...

Il Play Store poTrebbe introdurre gli avvisi per le offerte e le categorie “Nuove” e “Premium” : Alcuni recenti cambiamenti nel Play Store fanno pensare che Google stia sperimentando dei test lato server per alcune nuove funzionalità che potrebbero essere introdotte a breve nella piattaforma. La prima feature oggetto di test offre agli utenti la possibilità di ricevere le ultime offerte e gli aggiornamenti dal Play Store, mentre la seconda introduce le schede "Nuove" e "Premium". L'articolo Il Play Store potrebbe introdurre gli avvisi per ...

Festival di Sanremo - da martedì in tv su Raiuno e in sTreaming online su Raiplay : Il Festival di Sanremo 2019 è ai nastri di partenza. Nel prime-time di martedì 5 febbraio le frequenze di Rai 1, il sito e l'app Raiplay trasmetteranno, rispettivamente in diretta tv e in streaming online, la prima serata della 69esima edizione del Festival. Come risaputo, anche per quest'anno il direttore artistico della kermesse canora sanremese sarà Claudio Baglioni, affiancato sul palco dai co-conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. I ...