Marte | i Cubi-Satelliti sono scomparsi da un mese e la NASA non sa spiegare il perché

(Di giovedì 7 febbraio 2019) I"WALL-E" e "EVE" delladiventati misteriosamente silenziosi dopo essere transitati oltree l'agenzia spaziale non è sicura delciò sia avvenuto. Gli esperti stanno cercando di rimettersi in contatto con i sistemi radio delle sonde, ma sinora senza risultati. Si susseguono le ipotesi, ma per adesso nessuna è confermata., la sparizione dei "satellite" I piccoli satellite (noti come "satellite")due, entrambi inviati in direzione del pianeta rosso. I collegamenti, inizialmente normali,stati persi in prossimità die ormai è da unche lanon ha loro notizie. Le due sonde MarCO (MarCO-A e MarCO-B)state lanciate dalla Terra nel maggio 2018 ed è possibile, a detta dei ricercatori, che possano aver raggiunto i propri limiti tecnici.Il lancio dei due veicoli spaziali MarCO (abbreviazione di Mars Cube One) è ...