Lascia morire figlio di 4 mesi sul dondolo tra vermi e feci | mamma condannata per omicidio

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia Lascia morire Trini... : Soccorsa in tempo Trini si sarebbe potuta salvare, ma Celia, morbosamente legata a Milagros, lascerà morire l'amica.

Rom la sequestrano - torturano e seviziano. Poi la Lasciano morire in strada : Un vero e proprio incubo, quello vissuto da una cameriera inglese di 22 anni ad Albufeira , Portogallo, , città nella quale la giovane lavorava prima del drammatico episodio raccontato sulle pagine ...

Mamma Lascia morire di fame il bimbo di 10 mesi - alla morte pesava meno di quando era nato : La giovane madre, una venticinquenne, ha saltato una serie di appuntamenti per controlli medici al piccolo che lentamente si è spento di fame in casa. alla morte pesava meno di 2 chilogrammi e mezzo.Continua a leggere

'A volte mi dicono : 'Tuo padre è marocchino - ma è buono'. I migranti? Lasciarli morire ha un che di disumano' : La cantante ha affrontato la questione del razzismo in un'intervista a Vanity Fair: 'In questa politica non c'è solo razzismo, c'è un che di disumano'

Malika Ayane : "A volte mi dicono : 'Tuo padre è marocchino - ma è buono'. I migranti? Lasciali morire ha un che di disumano" : La cantante Malika Ayane ha affrontato la questione del razzismo in un'intervista per Vanity Fair, a partire dal suo passato atipico. Figlia di madre italiana e padre marocchino, i genitori hanno scelto l'Italia dopo essersi conosciuti in Marocco. Nella sua posizione sull'immigrazione "non c'è identificazione: è semplice compassione umana", ha detto.Lei è figlia dell'integrazione: madre italiana e padre ...

Gino Strada : “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che Lascia morire persone” : Gino Strada e le sue offese pesanti nei confronti del governo Gino Strada tutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà) Durante l’intervista a Radio Capital, Gino ...

Gino Strada - il fondatore di Emergency : 'Governo fascista che Lascia morire le persone' : Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripresentarsi. Salvini, il baciamano e la devozione popolare ...

Luna - Lasciato morire il germoglio di cotone sbocciato sul lato nascosto : La piantina di cotone che era spuntata sulla Luna è stata lasciata morire, mentre la sonda Lunare che ha permesso alla Cina di compiere un passo storico, approdando sul lato nascosto del satellite, continua il ‘pisolino notturno’ gelido che durerà due settimane terrestri. Lo hanno comunicato gli scienziati di Pechino. L’agenzia spaziale cinese ha annunciato all’inizio di questa settimana che il seme era germogliato all’interno di un ...

Usa - Lasciano morire la figlia di 3 anni di tumore senza curarla : genitori condannati : Henry Clarence Lilly III, 49 anni, e Bonnie Beth Mills Lilly, 42 anni, di Lawton, Oklahoma , Stati Uniti, , sono stati arrestati per aver 'abbandonato la loro figlia e di non averla fatta curare o ...

Thuram - il razzismo e la violenza : 'Finché ci saranno politici italiani che Lasciano morire i migranti sulle navi...' : IL MONDO IN CUI VIVIAMO - 'Viviamo in un mondo assurdo. È come se fossimo tutti su una sola grande barca che ha una falla enorme a poppa, con quelli che sono a prua che pensano che la falla non li ...

Glasgow - bimba di 2 anni Lasciata morire di fame fra la sporcizia : Una morte orribile quella della piccola Lauren Wade , trovata in fin di vita in un appartamento di Glasgow, Scozia. La bambina, di soli due anni, è letteralmente morta di fame nella totale ...

Bambina Lasciata morire di fame a 2 anni. 'Era circondata dagli scarafaggi' : La piccola Lauren Wade è morta di fame, circondata dagli scarafaggi , mentre viveva in condizioni che un detective ha definito: 'Le peggiori che abbia mai visto'. Aveva solo due anni. I suoi genitori: ...

Lasciata morire di fame in una casa piena di insetti e immondizia. Aveva 2 anni : Una storia, questa, che ha scioccato l’intera città di Glasgow, in Scozia, dove sono avvenuti i fatti, e non solo. La bambina che vedete nella foto Aveva 2 anni quando è morta. Lasciata morire dalla madre, Margaret Wade, 38 anni, e dalla sua compagna, Marie Sweeney, di un anno più giovane, entrambe disoccupate: la loro figlia è morta di fame mentre viveva in condizioni che un detective ha definito “le peggiore che abbia mai visto”. C’era ...