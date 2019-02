Juventus | contro il Sassuolo dovrebbero esserci Dybala | Alex Sandro e Bentancur

Italia - contro la Bosnia si giocherà allo Juventus Stadium : Sarà lo ‘Juventus Stadium’ di Torino ad ospitare martedì 11 giugno (ore 20.45) il quarto incontro valido per le ‘European Qualifiers’ tra Italia e Bosnia Erzegovina. Inseriti nel Gruppo J, gli Azzurri faranno il loro esordio nelle qualificazioni ad EURO 2020 sabato 23 marzo a Udine con la Finlandia per poi affrontare martedì 26 marzo a Parma il Liechtenstein e far visita alla Grecia sabato 8 giugno. E’ iniziato un nuovo progetto per ...

De Ligt-Juventus - scontro tra Barça e Raiola : ora è sempre più bianconero : DE Ligt-Juventus – Matthijs de Ligt è l’obiettivo primario della Juventus per rafforzare la difesa la prossima estate. Il centrale olandese è conteso anche dal Barcellona ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana non hanno intenzione di assecondare le richieste dell’agente del calciatore Mino Raiola che per il trasferimento di de Ligt chiede una cammissione da 10 […] More

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Bernardeschi mezzala : Stasera, la Juventus tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia e cercherà di riprendere subito il cammino. Per il match contro il Parma, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Viste le loro assenze la Juve dovrà inevitabilmente schierare una difesa parecchio rimaneggiata. Ma le novità di formazione per la sfida di oggi non riguarderanno solo la retroguardia ma anche il centrocampo ...

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus - sospiro di sollievo per Chiellini : rientrerà per la gara contro l'Atletico : Mercoledì sera nel corso della sfida contro l'Atalanta, Giorgio Chiellini ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Il numero 3 bianconero, nella giornata di ieri, doveva essere sottoposto ad accertamenti ma lo staff medico dell Juventus ha preferito rimandare gli esami di un giorno. Perciò, Giorgio Chiellini si è sottoposto quest'oggi ai controlli clinici per capire l'entità del suo infortunio. Fortunatamente non si tratta di nulla di ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Serie A Parma - Barillà : «Daremo il massimo contro la Juventus» : Parma - "Devo dire che a inizio anno ero aperto a qualunque decisione che avrebbe preso la società, sapevamo che il Parma avrebbe dovuto allestire una rosa importante per disputare la Serie A, dunque ...

Juventus - Pjanic e Khedira tornano tra i convocati : contro l’Atalanta ci saranno : Pjanic e Khedira a centrocampo a partire dalla gara con l’Atalanta L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. tornano a disposizione Pjanic e Khedira; prima convocazione per il neo acquisto Caceres. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Juventus - ALLEGRI : 'CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA'/'Matuidi in campo ha riposato. Contro l'Atalanta..' : Massimiliano ALLEGRI nella conferenza stampa della vigilia Contro l'Atalanta affronta diversi temi. Da Ronaldo alla Champions, poi la stoccata a Matuidi...

Morata si presenta : 'Se esulto contro la Juventus? Vedremo...' : TORINO - Alvaro Morata torna in Spagna. Lo accoglie l' Atletico Madrid , vecchio rivale ai tempi dei derby con la maglia del Real, e lo abbraccia Diego Simeone , pronto a metterlo al centro dell'...

Juventus - match da brividi contro l’Atalanta : la formazione - le condizioni di Bonucci ed il mercato : Dopo il successo contro la Lazio la Juventus torna subito in campo per la Coppa Italia, gara difficilissima contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “Situazione infortuni? Pjanic e Khedira sono a disposizione, forse anche Mandzukic. Non ci saranno Cuadrado, Barzagli e Bonucci; l’infortunio di Leo è meno serio del previsto”. Su Caceres: “Sta ultimando il trasferimento, se tutto andrà ...

Lazio-Juventus - Leiva attacca Chiellini dopo il rigore : “contro di voi è sempre così” [VIDEO] : Lazio-Juventus, Lucas Leiva ha avuto un acceso faccia a faccia con Chiellini durante la gara di ieri sera dell’Olimpico Lazio-Juventus, discussioni accese a causa del calcio di rigore che ha deciso l’incontro, trasformato da Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine della gara terminata 2-1 per i bianconeri. Uno dei più critici nei confronti della decisione dell’arbitro dell’incontro è stato senz’altro ...