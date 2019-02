Il cortocircuito nel governo sul caso Diciotti

Auto - ecotassa 2019 : sui “SUV” l’ennesima gaffe di Toninelli - il paradosso del Governo e il cortocircuito sui mezzi “eco-friendly” : Ci eravamo lasciati con il dietrofront del vicepremier Di Maio sulla questione ecotassa 2019. A distanza di pochi giorni sembra che al Governo si siano dati da fare per cercare di placare gli animi di chi, a ragion veduta, riteneva l’ecotassa una mossa per spremere ancora di più le tasche degli Automobilisti italiani e non un incentivo all’acquisto di un’Auto meno inquinante. Sono circa 40 milioni le Auto che attualmente circolano sul nostro ...