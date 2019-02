Hamsik non si allena | ' Riposo concordato'

Napoli - Hamsik ora è un caso! Salta il trasferimento e lo slovacco non si allena : Come un fulmine a ciel sereno, il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian è stato bloccato.Il Napoli attraverso un comunicato ufficiale postato su twitter ha annunciato di soprassedere al trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Una frenata inaspettata visto che il giocatore aveva già salutato tutti i suoi compagni di squadra oltre che tutto lo staff del Napoli. Stamattina, inoltre, erano state fissate le visite mediche a ...

Napoli - Hamsik non si presenta all’allenamento : la situazione da Castel Volturno : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, nel dettaglio era praticamente tutto fatto per il trasferimento dello slovacco in Cina, poi nella giornata di ieri tutto è incredibilmente saltato. Sono cambiate le condizioni dal punto di vista economico che non sono andate giù al presidente De Laurentiis, è stato garantito un pagamento pluriennale che però non è stato ...

Napoli - brusca frenata nella cessione di Hamsik al Dalian : lo slovacco però non si presenta a Castel Volturno : Il centrocampista del Napoli non si è presentato questa mattina al centro di allenamento degli azzurri, prendendosi un po’ di tempo per valutare la situazione Sembrava tutto fatto, invece pare essersi inceppato qualcosa nella trattativa tra Napoli e Dalian per la cessione di Marek Hamsik. Il club di De Laurentiis ha deciso di interrompere l’operazione per un mancato accordo sui termini di pagamento, dal momento che la società ...

Castelvolturno - il Napoli si allena ma Hamsik non c’è : La notizia data da Sky Sport 24 All’indomani del “caso Hamsik”, con la comunicazione da parte del Napoli del mancato accordo col Dalian, lo slovacco non è presente alla seduta di allenamento di questa mattina. A riportarlo, sia tramite l’account ufficiale di Twitter sia nel notiziario, è Sky Sport24. Potrebbe essere un caso. Come invece – come è probabile – c’è stato la richiesta da parte dello slovacco ...

"Hamsik non si muove" La capriola di Adl contro le ombre cinesi : Chiunque abbia un minimo di stima di Aurelio De Laurentiis non avrebbe mai pensato che ci sarebbe cascato anche lui. E invece stava per cascarci pure lui. Pensava di aver venduto Marek Hamsik ai cinesi del Dalian Yifang alle sue condizioni: 20 milioni al Napoli e tanti saluti ad uno dei suoi paladini. E quelli, invece, cosa hanno combinato? Glielo hanno fatto credere fino all'ultimo, poi hanno tirato fuori l'idea, l'inghippo, il cavillo per ...

Napoli - salta la cessione di Hamsik ai cinesi : «Accordi non rispettati» : Sfuma la cessione di Marek Hamsik. Il capitano azzurro, almeno per il momento, non si muove. Lo ha reso noto il Napoli che, su Twitter fa sapere di aver deciso «di soprassedere alla cessione di Marek ...

Napoli - Hamsik rimane - la società : "Accordi economici non rispettati" : Non se ne va. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, almeno per il momento, non andrà in Cina, come annunciato nelle ultime ore anche dalle parole dello stesso centrocampista slovacco . Il giocatore, ...

Salta Hamsik in Cina - il club : Accordi economici non rispettati : Salta il trasferimento di Marek Hamsik in Cina. In un tweet del Calcio Napoli si legge: «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli Accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre» L'articolo Salta Hamsik in Cina, il club: Accordi economici non rispettati sembra essere il primo su ilNapolista.

Clamoroso a Napoli - ADL annuncia : «Non c'è intesa - Hamsik resta» : «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi...

Napoli - non saluta solo Hamsik : pronti all'addio altri tre senatori : Secondo la Gazzetta dello Sport , è pronta la rivoluzione in casa Napoli : 'Non andrà via soltanto Hamsik , che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l'idea dello svecchiamento, a fine stagione. In ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Napoli - Hamsik non saluta ancora : le ultime da Castel Volturno : Napoli Hamsik – Inutile girarci intorno, a Napoli ancora c’è qualche tifoso che spera che questo sia tutto un sogno. Dopo 12 stagioni, vedere il proprio capitano andare via, certamente è una cosa che ti spezza il cuore. Hamsik però non ha ancora salutato i propri tifosi perché vuole attendere l’ufficialità: “Non siamo qui per […] L'articolo Napoli, Hamsik non saluta ancora: le ultime da Castel Volturno proviene da ...

“Hamsik non te ne andare” : l’accorato appello di Caterina Balivo al centrocampista [VIDEO] : Caterina Balivo parla con la statuina di Marek Hamisik ed implora il centrocampista di non andare via: l’accorato appello della presentatrice Rai allo slovacco È quasi fatta per Marek Hamsik al Dalian Yifang. Dopo 12 anni di Napoli, il centrocampista vola in Cina lasciando i tifosi partenopei sbigottiti di fronte a questo abbandono inaspettato. Tra gli altri fan dello slovacco c’è anche Caterina Balivo, che parlando con la ...

Napoli - parla Hamsik : 'Non posso ancora salutare perché...' : Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport : 'Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici ...