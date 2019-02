Garante privacy | Cambridge Analytica | Facebook verso sanzioni

Facebook ha raccolto dati “politici” sugli iscritti italiani - ma per il Garante della privacy non avrebbe potuto : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Il Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica. E ora potrebbe passare alle sanzioni. Dalle indagini è emerso che i dati dei cittadini italiani acquisiti tramite l’app This is your digital life (il test della personalità ideato per raccogliere le informazioni personali oggetto di profilazione), “benché non siano stati ...

Garante Ue privacy : "Istituzioni siano più presenti" : Roma, 4 feb., Adnkronos/Labitalia, - "Bisogna instaurare una cultura della protezione dei dati e le istituzioni hanno un ruolo fondamentale. Un corretto approccio a questa materia darà competitività ...

Scontro Conte-Iene sulla causa Garante privacy-Rai : Le Iene show, trasmissione di Italia 1 (Mediaset) è tornata ieri a occuparsi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dei suoi rapporti professionali con l'avvocato Guido Alpa, componente della commissione di concorso che concesse a Conte l'abilitazione da professore ordinario. In un comunicato stampa, Mediaset ha rilanciato oggi il filmato andato in onda ieri, diffondendo anche lo sbobinato dell'incontro fra il premier e l'inviato delle ...

Dati trattati senza il consenso : Uber nel mirino del Garante della privacy : Il garante della privacy ha avviato un processo sanzionatorio nei confronti di Uber per una serie di violazioni amministrative. A causa di un’informativa incompleta, della presenza di Dati trattati senza un valido consenso e della mancata notifica della geolocalizzazione degli utenti, l’app di trasporto automobilistico privato Uber si è trovata accusata dal garante della privacy nonché da altre autorità europee. Da quando nel 2016 a seguito di ...

Fattura elettronica : no del Garante privacy alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate : L'obbligo di Fatturazione elettronica scatterà tra meno di due settimane e, ora, arriva un ulteriore paletto da parte del Garante della Privacy. Allo scopo, infatti, di limitare qualunque tipo di danno alla Privacy dei contribuenti, Il Garante ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non potrà archiviare automaticamente tutti i dati derivanti dal ricevimento della documentazione elettronica. L'amministrazione finanziaria potrà archiviare in uno ...

Violenza sessuale : il Garante privacy e lo "stop" alla diffusione di troppi dettagli sui media : La deontologia giornalistica è perentoria nell'obbligare chi fa informazione a proteggere la dignità delle persone coinvolte in episodi di cronaca nera. L'accanimento dei media su particolari di Violenza è sempre deprecabile e va combattuto con forza perché contraddice l'equilibrio tra i valori alla base di un corretto esercizio del diritto di cronaca.Nei giorni scorsi, il Garante della Privacy ha vietato ai media la ...

Garante privacy : 'Riequilibrare rapporto consumatori-grandi aziende' : 'Ma avverte Soro il dato personale non è soltanto un elemento di scambio commerciale, un fondamento dell'economia'. 'E' anche l'oggetto di un diritto fondamentale e quindi la capacità di proteggere i ...

Dati sanitari - ho incontrato il Garante della Privacy e gli ho parlato ancora di History Health : Venerdì 7 dicembre a Milano si festeggia il patrono sant’Ambrogio e la Scala, come ogni anno, riceve numerose persone pubbliche e politici per l’attesissima prima di un cartellone operistico sempre di prim’ordine nel mondo. Io invece ho trascorso una giornata in treno, andata e ritorno, per andare a Roma su invito del Garante della Privacy. Al collega Antonello Soro ho presentato, questa volta facendo vedere una demo esplicativa, la mia idea di ...