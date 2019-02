F1 ecco la nuova Haas | è tutta nera con inserti dorati

Fabrizio Corona - nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l'attrice - ecco perchè rimane segreta : Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona che si chiama Alessandra e di mestiere fa l?attrice. L?ex re dei paparazzi, che come riportato da Leggo.it ha appena pubblicato il suo nuovo libro...

Nuova partnership per Milan ed Inter : ecco Fratelli Beretta - le novità sullo stadio : Importante giornata quella andata in scena presso la sede del Gruppo Beretta. Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell’Inter, hanno celebrato la Nuova partnership tra i due club e l’azienada. Fratelli Beretta diventa ‘Official Partner’ del Milan e ‘Official Supplier’ dell’Inter, durante l’incontro di oggi sono state anche condivise le prime linee ...

ecco la nuova Arisa : una donna del suo tempo - libera dalle convenzioni e artefice del proprio destino : Una nuova Arisa quella che ieri ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Mi sento bene“, brano apripista dell’album “Una nuova Rosalba in città”. Mi sento bene parte con una riflessione sul senso dell’esistenza per poi esplodere in un susseguirsi di immagini che descrivono la vita di ognuno di noi. La cosa più importante è vivere al meglio il tempo che abbiamo, vivere l’adesso con la massima intensità ...

Dellafiore riparte dalla Serie C : ecco la nuova destinazione : “La Paganese Calcio 1926 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’esperto difensore italo/argentino, classe 85, Paolo Hernan Dellafiore, fino a giugno 2019. Il neo Azzurrostellato vanta in carriera 292 presenze tra A e B, con le maglie di Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara, Siena, Padova, Latina e Perugia. Indosserà la numero 31″. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, indossa tantissime maglie dimostrandosi ...

Jennifer Lawrence ufficialmente fidanzata! ecco chi è la nuova fiamma : La Lawrence è diventata famosa in tutto il mondo come protagonista del popolare blockbuster The Hunger Games e ha vinto un Oscar come migliore attrice per Silver Linings Playbook nel 2012. Ma chi è ...

La nuova Juventus : ecco come funziona : TORINO - Uno su mille è Cristiano Ronaldo , ma servono anche tutti gli altri 999 per far funzionare la Juventus, una delle società più moderne d'Europa e che, di recente ha vissuto un riassetto dopo l'...

Il figlio di Maldini in Serie C - ecco la nuova destinazione : Una nuova esperienza per il figlio di Paolo Maldini. L’Alma Juventus Fano ha comunicato di avere acquistato, a titolo definitivo fino al 30 giugno, il cartellino di Christian Maldini, classe 1996 e figlio dell’ex difensore del Milan. Si tratta di un centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, poi la parentesi alla Reggiana, poi l’esperienza all’Hamrun Spartans, nella Premier League ...

Tassa sulla auto nuova fino a 2.500 euro - l'eco-follia dal 1° marzo : ecco chi rapinano : Non si fa che parlare di Quota 100 o Reddito di Cittadinanza, quando l' intervento del Governo che colpisce direttamente il maggior numero di italiani è quello del settore auto. I 34 milioni di automobilisti e le centinaia di migliaia lavoratori del settore, tra produzione e reti distributive, sono

San Valentino - ecco la nuova installazione a New York : La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times ...

MotoGp 2019 - ecco la nuova moto Yamaha M1. Rossi : "Vogliamo tornare al top" : Il livello nel nostro sport ora è molto più alto, sono tutti più forti di dieci anni fa, ma nel team è sempre lo stesso". "Con la Yamaha - ha aggiunto - c'è sempre un grande feeling e l'atmosfera in ...

Giornata Mondiale contro il Cancro : “La nuova frontiera si chiama immunoncologia” - ecco di cosa si tratta : TUMORI, GLI ULTIMI NUMERI – In Italia, nel periodo che va dal 2003 al 2018, per gli uomini sono diminuiti i tumori allo stomaco (-2,6% anno), all’esofago ( -2,1% anno), le leucemie (-1,7% anno), tumori al polmone (-1,6% anno), al retto (-1,6% anno) e alla prostata (-1,4% anno). I tumori che presentano un aumento di incidenza tra gli uomini sono: melanoma (+3,4% anno), testicolo (+ 2,0% anno) mesotelioma (+1,0% anno), pancreas (+0,4% ...