Credito Valtellinese torna in utile nel 2018

Piazza Affari : in calo Credito Valtellinese : Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario italiano , che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento ...

Credito Valtellinese - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : A picco il gruppo bancario italiano , che presenta un pessimo -3,27%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Credito Valtellinese - Robert Pitts ridimensiona la propria quota : La Consob informa che Robert Pitts , lo scorso 2 gennaio 2019, ha ridimensiona to la propria quota azionaria nel Gruppo bancario italiano , al 4,96%, posseduta a titolo di diretta proprietà. In ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Credito Valtellinese : Rialzo marcato per il gruppo bancario italiano , che tratta in utile dell'1,83% sui valori precedenti. L'andamento di Credito Valtellinese nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...