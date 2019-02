Sanremo 2019 | le pagelle di Giuseppe Candela | Raffaele deludente ma da rivedere | Bisio

Sanremo 2019 - Patty Pravo : il dettaglio che nessuno ha notato. Sotto la giacca è nuda : Patty Pravo si è presentata al Festival di Sanremo con un look davvero sexy. La cantante infatti oltre a una pettinatura stile giamaicano portava un aggressivo tailleur rosso con ricami neri ma il dettaglio che non tutti hanno notato è che Sotto la giacca la Pravo era completamente nuda. Sotto il ve

Sanremo 2019 - la frase raggelante di Claudio Baglioni su Fabrizio Frizzi : Forse voleva essere una frase carina. Ma l'effetto non è stato dei migliori. Claudio Baglioni saluta e omaggia Fabrizio Frizzi, che ieri avrebbe compiuto 61 anni, sul palco dell'Ariston. Dice in diretta: “Doveva condurre il Festival lui. Io l’anno scorso c’avevo anche pensato. E l’avrebbe meritato”.

VIDEO Mahmood - Sanremo 2019 : il milanese sorprende in chiusura di serata : Ventiquattresimo e ultimo a cantare, Mahmood, al Festival di Sanremo 2019, ha però fatto in modo di lasciar chiara traccia del proprio passaggio. Dopo esser passato da Sanremo Giovani nello scorso dicembre, il milanese di origini egiziane ha messo in scena un’ottima Soldi, un pezzo moderno, che suona anche come una specie di racconto. La personalità con cui lo interpreta lascia intendere che quella sanremese potrebbe essere soltanto la ...

VIDEO Ultimo - Sanremo 2019 : è già boom per il giovane cantautore romano : Arrivato sul palco del Teatro Ariston come nono a cantare del Festival di Sanremo 2019, Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha subito fatto capire perché è dato per favorito da molti addetti ai lavori. Il giovane cantautore romano, che tra i Giovani vinse lo scorso anno, è alla ricerca di un bis consecutivo che, in tempi recenti, è riuscito a Francesco Gabbani. I tuoi particolari è un pezzo del quale Ultimo è il solo autore, e lo ...

Sanremo 2019 - tripudio erotico per Anna Tatangelo : come si è presentata all'Ariston / Guarda : Abitino nero mono-spalla, scollatura, gambe da urlo. La più sexy di Sanremo 2019 è sicuramente Anna Tatangelo. La compagna di Gigi d'Alessio è in gara con Le nostre anime di notte. Per lei è l'ottavo Festival della canzone. Il compagno ieri sera durante la prima puntata della kermesse ha scritto sui

Il festival di Sanremo 2019? Un supplizio. Così vuole il mondo dei morti : So benissimo qual è stato il giorno più noioso della mia vita: fu quando i miei genitori comprarono la casa al mare, avevo otto anni e passai delle ore nello studio di un notaio, e tra scartoffie e firme sentivo in me una sorta di agonia purissima che stava schiacciando senza pietà la mia voglia di fare smorfie, gridare e scappare. Questa sensazione mortuaria di una fanciullezza intombata la provo ogni volta che vedo Sanremo: sono vittima di una ...

VIDEO Irama - Sanremo 2019 : riscontri positivi per l’ex vincitore di Amici : Verso la fine della prima serata del Festival di Sanremo 2019, dopo la mezzanotte, è apparso sul palco del Teatro Ariston Irama. Ventiduesimo a cantare, l’artista di Carrara, già facente parte del cast di Sanremo Giovani nel 2016 e vincitore di Amici nell’edizione 2018, ha portato La ragazza con il cuore di latta, un testo che porta quattro firme, compresa la sua. Già tra i favoriti prima dell’inizio del Festival, Irama ha ...

Chi sale e chi scende - le pagelle del Festival di Sanremo 2019 : ARISA-MI SENTO BENE 7Omaggi a un talento che sa trasformare in pezzo di bravura una canzoncina non troppo originale sull'autocura LOREDANA BERTÉ-COSA TI ASPETTI DA ME 8La pasionaria delle sfide risch

Sanremo 2019 - conferenza stampa della seconda serata in diretta : Sanremo 2019, conferenza stampa Archiviata la première, il Festival di Sanremo 2019 prosegue il suo percorso. Stamane, nella conferenza stampa che seguiremo come sempre in diretta dall’Ariston Roof, i protagonisti e gli organizzatori della kermesse commenteranno l’esordio di ieri e forniranno ulteriori dettagli sulla seconda serata della rassegna. Ecco le loro dichiarazioni, minuto per minuto. Sanremo 2019, conferenza stampa della ...

Sanremo 2019 - Salvini al comizio : “Anche se lì non mi amano - vi auguro un buon Festival”. E la signora : “Manco morta” : “Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto ‘Questo piccolo grande amore'”. A dirlo, in un comizio in piazza a Terni insieme al sindaco della città, il leader della Lega, Matteo Salvini. I presenti hanno risposto ridendo e una signora ha urlato: “Manco morta”. L'articolo Sanremo 2019, Salvini al comizio: “Anche se lì non mi amano, vi auguro un buon ...

Sanremo 2019 - il presidente Antimafia Morra (M5s) contro “il saluto ai Casamonica” della Raffaele : “Leggerezza assai grave” : “Una leggerezza assai grave”. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s) è intervenuto su Twitter contro la battuta di Virginia Raffaele sui Casamonica durante la prima serata di Sanremo 2019. “Che i Casamonica”, ha detto, “possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo ...

Terza serata Sanremo 2019 : scaletta - ospiti e programma 7/2 : Terza serata Sanremo 2019: scaletta, ospiti e programma 7/2 È ufficialmente iniziata la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, direttore artistico per la seconda volta consecutiva, non ha perso l’occasione per dedicare al grande pubblico dell’Ariston qualche sua performance. Buona la prima per la coppia Bisio – Raffaele. Critiche positive in particolar modo per Virginia Raffaele, incantevole ...

Sanremo 2019 : "Impacciata" - "Inadeguata". Virginia Raffaele fatta a pezzi dai telespettatori : "Impacciata", "inadeguata", "sottotono". Virginia Raffaele per ora non convince il pubblico, su Twitter e non solo. Forse ci si aspettava molto dalla comica più in vista d'Italia, troppo, fatto sta che il sentimento più diffuso dopo averla vista alla conduzione di Sanremo è la delusione. Forse il ri

Sanremo 2019 - il programma di stasera (6 febbraio) : l’ordine di uscita - i cantanti e gli ospiti. Gara per dodici nella serata dedicata a Pino Daniele : La Gara entra nel vivo questa sera, nella ormai consueta location del Teatro Ariston di Sanremo, con il secondo appuntamento della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana: tornano ad esibirsi 12 dei 24 artisti al via della competizione canora ed è consistente la presenza di importanti ospiti, musicali e non. A breve saranno comunicati i nomi dei cantanti che saranno in Gara questa sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sanremo (6 ...