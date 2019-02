La manovra traballa | Commissione Ue | Upb e Fmi tagliano le stime sul pil

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) A nemmeno due mesi dalla conclusione del braccio di ferro tra Roma e Bruxelles che ha rivisto e corretto laeconomica 2019, l'impianto italiano sui conti pubblici mostra già i primi innegabili segni di cedimento. Oggi sulle bassissimedi crescita del Belpaese hanno parlato in tre: laeuropea, seppure ancora con indiscrezioni (non smentite, domani la comunicazione ufficiale) che dicono di un drastico taglio al ribasso del pil, solo +0,2 per cento; l'Ufficio parlamentare di Bilancio che prevede una crescita dello 0,4 per cento; lo 'staff report' del Fondo monetario internazionale che conferma lo 0,6 per cento già rilevato dallo stesso Fmi e da Bankitalia qualche settimana fa. Il tutto dopo la recessione tecnica certificata dall'Istat il 31 gennaio scorso (pil a -0,2 per cento per il quarto trimestre 2018). Un pil vicino allo zero sballa anche le ...