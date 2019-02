Inter in crisi | La Russa commenta così su Icardi | Spalletti e Marotta

Meghan Markel e Harry in crisi - Interviene mamma Doria : ecco cosa sta succedendo : Le notizie che giungono da Buckingham Palace sono sempre più allarmanti per i fan del principe Harry e di Meghan Markle. La procedura per il divorzio dei duchi di Sussex è già ben avviata e il matrimonio potrebbe finire ufficialmente non solo a meno di un anno di distanza, ma addirittura prima della nascita del primogenito della coppia, prevista per l’inizio di aprile. Il ‘Royal Baby’, nonostante debba ancora nascere, rischia ...

Crisi Inter - Paolo Bonolis si scaglia contro Wanda Nara - : Il popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis , tifoso vip dell'Inter, ai microfoni di RMC Sport ha attaccato duramente Wanda Nara , che indica come una delle cause della Crisi che sta attraversando la squadra nerazzurra in questo primo scorcio di 2019. 'I problemi sono arrivati ad un certo ...

Crisi Icardi - Interviene Wanda : "Ci sono capitani che abbandonano nave e chi resta nei momenti più difficili..." : Non è un momento facile per Icardi , alle prese con un rinnovo di contratto non semplice e con l' Inter in grossa difficoltà di risultati. Così, per difendere Maurito dagli attacchi, interviene la ...

Inter - la crisi di Icardi sancita dai numeri : ma così male dal 2013 : Non sarà colpa del rinnovo del contratto che tarda ancora ad arrivare, ma di certo il momento difficile dell' Inter coincide con uno dei periodi più avari di gol della carriera italiana di Mauro ...

Crisi Inter - tutti gli allenatori dopo Mourinho e la loro media punti : Dodici allenatori in sette anni. Il post Triplete dell' Inter è stato gestito in maniera spesso confusionale prima di tutto dal punto di vista delle scelte tecniche. Moratti , Thohir e Suning - le tre ...

Icardi è il volto della crisi. L'Inter rivuole il vero capitano : Mauro Icardi è il volto della crisi Inter. Il capitano nerazzurro, tra una polemica social e l'altra, nel bel mezzo della trattativa per il ricco rinnovo di contratto, non riesce più a fare il suo ...

Inter - la mossa di Marotta tra crisi e ammutinamenti "Spalletti? Il posto è saldo" : Le parole sono importanti. Hanno un peso e spesso possono spiegare benissimo una situazione. E c'è una frase pronunciata da Spalletti dopo la sconfitta contro il Bologna che merita di essere analizzata. "Sembra che per certi versi la squadra mi segua". Una frase che potrebbe, appunto dire tantissimo. Quel "sembra" e quel "per certi versi" non sono esattamente quello che ci si aspetta di sentire da un allenatore che ha il pieno controllo della ...

Inter - un inverno in crisi. Per Spalletti non è una novità : I numeri stavolta sono migliori, ma le difficoltà nel fare gioco e nel segnare preoccupano tutto il mondo nerazzurro, dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele sino ai tifosi, impietosi nel ...

La crisi dell'Inter riapre la corsa al 3° posto. Di Francesco cambia e la Roma reagisce : Ora che la crisi dell'Inter è certificata, si aprono nuovi e interessanti scenari in chiave Champions League: i posti che contano sono diventati due. In questa chiave, la gara dell'Olimpico tra Roma e ...

Inter - tutti i numeri che spiegano la crisi : La sconfitta contro il Bologna , la quinta in campionato, prolunga la crisi dell' Inter iniziata nel 2019 con lo 0-0 contro il Sassuolo: oltre alle spiegazioni tecnico-tattiche di Spalletti , ci sono ...

Inter : zero gol - zero reazione e un solo punto. Tutti i numeri della crisi : La colonna sonora di San Siro sono stati i fischi: continui, e un po' per Tutti. Spalletti immobile al triplice fischio, inteso come quello dell'arbitro, è invece l'immagine dei nerazzurri per cui la ...

Il Bologna apre la crisi dell'Inter : Santander gol - prima gioia per Mihajlovic : L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano d

Inter - top&flop : Icardi - manifesto della crisi : non segna e si divora i gol : Così non va. L'Inter perde di nuovo, stavolta in casa contro il Bologna. La qualificazione alla prossima Champions torna in bilico. Il pubblico fischia, Spalletti si dispera. TOP, HANDANOVIC - San ...