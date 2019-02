Cantone smentisce le voci di dimissioni dall' ANAC

blogo

: Raffale #Cantone smentisce le sue dimissioni da presidente #Anac e parla di 'ricostruzione fuorviante e parole mai… - giornalettismo : Raffale #Cantone smentisce le sue dimissioni da presidente #Anac e parla di 'ricostruzione fuorviante e parole mai… - Adnkronos : 'Non mi dimetto', #Cantone smentisce addio ad #Anac - Agenzia_Italia : Anticorruzione: Raffaele #Cantone smentisce le dimissioni -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Aggiornamento ore 11:28 - Il Presidente dell'Raffaele, dopo che in tantissimi, inclusi molti parlamentari (soprattutto PD), avevano commentato la notizia delle sue, ha diramato una nota per spiegare che non è affatto così, non si dimette, ma nonil fato di essersi candidato per le Procure di Perugia, Frosinone e Torre Annunziata.ha precisato di aver presentato domanda al Consiglio Superiore della Magistratura per altri incarichi direttivi "dopo una lunga valutazione di carattere squisitamente personale", ma aha aggiunto di non avere "alcuna intenzione di dimettermi da presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, come riportato da alcuni organi di stampa, tanto più che l'esito della deliberazione del Csm non è affatto scontato".Per il governo dei condoni il problema è l'Anticorruzione. Noi invece siamo orgogliosi di avere ...