Cadavere carbonizzato in auto a Modena | si indaga per omicidio

Scoperta shock a Modena - in auto parcheggiata il Cadavere carbonizzato di una donna : La donna rinvenuta cadavere sul sedile posteriore della vettura ancora fumante dopo essere stata incendiata. Sul caso indaga or la polizia che al momento non esclude lacuna ipotesi.Continua a leggere

È di Stefania Crotti il Cadavere carbonizzato trovato nelle campagne di Brescia : La conferma è arrivata dalla fede, rimasta al dito e risparmiata dalle fiamme: la donna trovata carbonizzata nelle campagne di Erbusco (Brescia) è Stefania Crotti, 42enne, sparita nel nulla giovedì da Gorlago, in provincia di Bergamo. A dirlo sono gli stessi inquirenti. Il marito della donna, che aveva sporto denuncia di scomparsa, ha trascorso la mattinata dai carabinieri. La donna era scomparsa dopo il lavoro. Per ora il ...

Cadavere carbonizzato - chi è Francesco Ciaravolo - l’uomo che non è mai arrivato alle sue nozze : Mentre si attende la conferma definitiva dell'identità del Cadavere carbonizzato di Salemi, gli investigatori indagano su Francesco Ciaravolo, a cui si ritiene appartenere il corpo. Il 48enne, che è scomparso il giorno del suo matrimonio il 29 dicembre scorso, potrebbe essere stato vittima di omicidio. Sotto la lente la sua vita privata.Continua a leggere

Sposo non si presenta all sue nozze - nella sua auto trovato un Cadavere carbonizzato : è giallo : E' avvolta dal mistero la scomparsa del 48enne Francesco Ciaravolo, che il 29 dicembre scorso non si è presentato davanti all'altare dove avrebbe dovuto sposarsi. La sua è stata trovata è stata ...

Trapani - auto con Cadavere carbonizzato è di un mancato sposo : L'auto Mercedes classe C ritrovata bruciata nella zona di Piano dei Rizzi, a Salemi (Tp), con dentro un cadavere carbonizzato ancora da identificare, appartiene a Francesco Ciaravolo che nel pomeriggio dello scorso 29 dicembre non si e' presentato, facendole saltare, alle sue nozze che si sarebbero dovute celebrare nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano. Lo hanno accertato i carabinieri che coordinati dalla Procura della ...