ATP Sofia – Berrettini fa fuori il favorito Khachanov in tre set | staccato il pass per i

Tennis - ATP Sofia 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’italiano sconfitto da Fucsovics in due set : Esordio decisamente amaro per Andreas Seppi (n.37 del mondo) nell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il Tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6 (2) dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 47 del ranking) in 1 ora e 35 minuti di partita. L’altoatesino, dopo aver subito l’iniziativa del rivale nel primo parziale, ha cercato di cambiare marcia nella seconda frazione, subendo però poi la reazione del magiaro. ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini supera in due set Denis Istomin. Ora sfiderà Karen Khachanov : Serve poco più di un’ora e mezza a Matteo Berrettini per liberarsi dell’uzbeko Denis Istomin e volare al secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro vince per 6-4 7-6 (7) e si regala l’incrocio con la testa di serie numero uno, il russo Karen Khachanov. Nel primo set il servizio domina i primi quattro giochi, poi di colpo nel quinto, inaspettatamente, arriva lo strappo: Berrettini ...

ATP Sofia – Berrettini vola agli ottavi di finale : Isomin battuto in due set : Buona la prima per Matteo Berrettini a Sofia: il tennista italiano batte Isomin e vola agli ottavi di finale Matteo Berrettini è approdato negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia (cemento indoor, montepremi 524.340 euro). Il 22enne romano, numero 53 del ranking mondiale, reduce dall’esordio vittorioso con la maglia della Nazionale contro l’India, ha sconfitto per 6-4 7-6 (9-7), in un’ora e 32 minuti di gioco, ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : Stefano Travaglia esce sconfitto al primo turno - Jan-Lennard Struff lo elimina in due set : Finisce subito l’avventura nel tabellone principale dell’ATP 250 di Sofia per Stefano Travaglia. L’azzurro, numero 122 del mondo e capace di uscire dalle forche caudine delle qualificazioni, è stato battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff col punteggio di 6-4 6-3. Struff, oggi numero 51 del ranking ATP, sta cercando di ritoccare la sua miglior classifica (numero 44 nel 2017): al secondo turno, però, dovrà vedersela con la nuova ...

ATP Sofia – Niente da fare per Stefano Travaglia - l’azzurro eliminato al primo turno da Struff : L’azzurro cede in due set al proprio avversario, riuscito ad imporsi dopo poco più di un’ora di gioco Stefano Travaglia esce di scena al primo turno del torneo Atp 250 di Sofia, in corso di svolgimento in Bulgaria su cemento indoor con un montepremi di 524.340 euro. Il tennista azzurro, numero 122 del mondo e proveNiente dalle qualificazioni, non riesce ad avere la meglio su Jan-Lennard Struff, numero 51 del ranking Atp, capace ...

ATP Sofia - tracollo Wawrinka : prima sconfitta in carriera contro Copil : ATP Sofia, Stanislas Wawrinka ha perso al primo turno del torneo bulgaro contro Copil in tre combattuti set ATP Sofia, Stanislas Wawrinka ha perso al promo turno contro Copil, in una gara dai due volti. In un primo momento il tennista svizzero sembrava avere la gara in mano, con un set di vantaggio ed uno strapotere nei colpi abbastanza netto. Dopo il primo 6-3 in favore di Wawrinka, Copil si è svegliato ed ha approfittato del crollo ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : Luca Vanni perde nell’ultimo turno di qualificazioni contro il bulgaro Alexander Lazarov sprecando due match point : Dopo lo slovacco Lukas Lacko, anche Luca Vanni viene sorpreso dal bulgaro Alexander Lazarov, ventiduenne attualmente senza ranking ATP, che dopo un lungo periodo di tempo trascorso nei Futures riesce a superare le qualificazioni del maggior torneo di casa, a Sofia. L’aretino perde con il punteggio di 7-6(6) 3-6 7-5. Nel primo parziale Vanni comincia col piede sull’acceleratore e ottiene un break a zero nel terzo gioco, che mantiene ...