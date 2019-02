Premi di laurea di febbraio | contributi economici fino a 5000 euro

Gennaio : Premi in denaro per le migliori tesi di laurea : Anche per il mese di Gennaio 2019, sono stati erogati dei bandi relativi all'assegnazione di un premio di laurea con cui si mira a premiare i migliori elaborati in determinati settori e in specifiche materie. Ciascun bando contiene le modalità di partecipazione, le tempistiche e i requisiti che ciascun ente erogatore richiede per poter concorrere all'assegnazione del premio messo a concorso....Continua a leggere