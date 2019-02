Ottenuto un nuovo “stato della materia” | è un liquido di elettroni

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019)il primodia temperatura ambiente. Permetterà la costruzione di nuovi dispositivi che usano la luce per trasmettere informazioni attraverso lo spazio, o per individuare cellule tumorali nella pelle o ancora per scoprire armi nascoste e fornire le basi per i computer quantistici del futuro.Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Photonics, è del gruppo dell’UniversitàCalifornia a Riverside guidato da Trevor Arp e Dennis Pleskot. Bombardando con impulsi laser un sottilissimo strato di un materiale semiconduttore, è stato possibile ottenere uno stato esoticomateria.“Colpendo il materiale semiconduttore, formato quasi da un unico strato di atomi, i potenti raggi laser hanno eccitato glicarichi negativamente, che si sono lasciati dietro delle buche cariche positivamente”, spiega all’ANSA Iacopo ...