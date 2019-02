Nessuna sanzione all' Inter per i cori

Serie A - Squalificati 23 giornata : Nessuna sanzione per l’Inter : Squalificati 23 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 23 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 23 giornata Sono dieci i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas […] L'articolo Serie A, Squalificati 23 giornata: nessuna sanzione per ...

Inter - Nessuna sanzione dal Giudice Sportivo dopo i buu a Mbaye : Niente squalifica da parte del Giudice Sportivo per l’Inter dopo i “buu” verso Mbaye. Nel dettaglio, il Giudice Sportivo “letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; rilevato che una parte dei sostenitori della Soc. Internazionale, al 39° del secondo tempo, assiepati nel settore “Secondo anello verde” indirizzava cori insultanti espressivi di discriminazione razziale nei confronti di un ...

Coppa Italia - Nessuna sanzione alla Lazio per i cori antisemiti : nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita intonati da una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col ...

Coppa Italia - Nessuna sanzione contro la Lazio dopo i cori durante la gara col Novara : Coppa Italia, il giudice sportivo non ha infierito contro i tifosi della Lazio dopo i cori uditi durante la gara col Novara nessuna sanzione da parte del giudice sportivo nei confronti della Lazio per i cori a sfondo antisemita contro la Roma di una piccola parte dei tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia col Novara. L’unica sanzione è per il club giallorosso, multato di 3.000 euro per il lancio di petardi da parte dei ...

Fattura elettronica : nel Ddl fiscale fino al 30 giugno Nessuna sanzione per il ritardo : Molti possessori di Partita IVA e tra questi anche la maggior parte dei tecnici liberi professionisti sono preoccupati per l’entrata in vigore della Fattura elettronica a partire dal primo gennaio 2019. L'emissione della Fattura elettronica regolamenterà i rapporti tra i soggetti privati e i liberi Professionisti. L'obbligatorietà è prevista esclusivamente per coloro che sono in possesso di Partita IVA (Liberi professionisti) e non riguarda, ...