Milano viaggia in alto insieme al Vecchio Continente

Trasporti : Milano - al via sciopero - disagi per chi viaggia in metro : Milano, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre