Milano | e non solo | | mobilitazioni e proposte per un reale cambiamento

Basket - 18a giornata Serie A 2019 : Pistoia lotta ma non basta - Milano si aggiudica il posticipo : Tutto come da pronostico tra Pistoia e Milano. La formazione di Simone Pianigiani si impone sul campo del fanalino di coda del campionato con il punteggio di 81-91 nel posticipo della 18a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e ristabilisce sei punti di margine in classifica nei confronti di Venezia. Gli uomini di Alessandro Ramagli hanno messo in campo una buona prestazione, trascinati da L.J. Peak (21 punti) e Ousman Krubally (19 punti e ...

Da Antonello da Messina a Chagall : le mostre di febbraio a Roma - Napoli e Milano (e non solo) : Dall'attesissima esposizione dedicata ad Antonello da Messina a Milano fino alla labirintica arte fotografica di Francesca Woodman a Napoli, passando per Roma, Torino e Bologna, questo mese sarà ricchissimo di appuntamenti con l’arte, la fotografia e non solo: ecco le principali mostre da visitare nel mese di febbraio.Continua a leggere

Basket - l’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Gudaitis. A breve attesi i rientri di Tarczewski e Nedovic : L’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Arturs Gudaitis che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il lituano aveva dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto della sfida contro Gran Canaria in Eurolega e gli accertamenti effettuati ieri hanno purtroppo evidenziato un infortunio molto grave, la stagione del centro si è conclusa con anticipo (si parla di sei mesi di ...

Conte in centro a Milano : "Inter? Non dico niente" : Antonio Conte in via Montenapoleone, pochi minuti a piedi dalla sede dell'Inter. Una coincidenza? Forse sì, forse no. La casa della società nerazzurra è in pieno centro di Milano e si sa che l'ex ...

Milano - anziana insulta e dà uno schiaffo a una donna col velo : “Scendi subito - non farmi girare i coglioni”. Il video : “Scendi subito, cretina. Non farmi girare i coglioni”. Un’anziana signora, su un autobus Atm, a Milano, se la prende con una donna straniera, salita a bordo con un passeggino e i due figli. La lite, durata diversi secondi, è stata ripresa dalle persone che aspettavano sulla banchina e che invocavano l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’alterco non sono chiare. L’ipotesi più probabile è che ...

Beppe Grillo contestato a Milano dai no vax : “Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo” : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato “buffone”. Lui, dal palco, ha risposto che “hanno pagato il biglietto, possono contestare”. Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente “tradito” dal fondatore del M5s. L'articolo Beppe Grillo ...

Salvini : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano - si è comportato in maniera indegna" : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. "Non mi piacciono i mercenari", ha aggiunto.

Milano : Bussolati - 'Terzi chieda scusa - Atm non sarà come Trenord' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "L'assessore Terzi dovrebbe chiedere scusa per l’indegno servizio di Trenord e rispettare i tanti sindaci di tutti i colori politici che hanno chiesto il biglietto integrato perché farebbe risparmiare soldi e tempo ai loro concittadini". Lo dichiara il capo delegazione

Allan ha la testa al Psg - ma servono i soldi. Non giocherà a Milano : Si allena a parte da tre giorni Il caso è intricato. Il Napoli resta sulla propria posizione: Allan andrà via soltanto di fronte a una proposta indecente. Per De Laurentiis la somma dovrà essere di 120 milioni di euro. Poi, a quel punto, si può trattare. Ma oggi sui quotidiani c’è un altro aspetto che viene messo in evidenza: l’umore del brasiliano che si è visto passare sotto il naso dil contratto del vita. Otto milioni di euro a ...

Milano - scritta su un muro : 'Spara a Salvini'. Il ministro : non rido - più prendere questi deficienti : 'Non sparare a Salve, spara a Salvini'. Questa la scritta, seguita dal simbolo anarchico della A cerchiata, comparsa sul muro di uno stabile popolare a Milano. Agenti della Digos e della polizia ...