La novità di Facebook | messaggi su Messenger ora possono essere cancellati

Improvvisa rimozione dai gruppi Facebook - facciamo chiarezza sulle novità del 2019 : Da alcune ore a questa parte si parla moltissimo di una svolta epocale per quanto riguarda i gruppi Facebook , considerando il fatto che l'intenzione del social network sarebbe quella di sfoltire tali community. Sto parlando della rimozione di coloro che non si sono iscritti per propria volontà. Dopo il calo di iscritti riscontrato da diversi admin, si sono rincorse voci fuori controllo sulla decisione del team, tra coloro che hanno minimizzato ...

novità di Facebook : arrivano le televendite : Novità in casa Facebook: televendite in arrivo. Secondo quanto rivela il sito TechCrunch, il social network sta testando una funzione che permette ai venditori di mostrare la loro merce in dirette video dal loro profilo, con la possibilita’ di attivare notifiche per gli utenti e accettare prenotazioni e pagamenti attraverso la chat Messenger. La societa’ ha confermato al sito che un test e’ in corso in Thailandia, banco di ...