Il governo mette la fiducia sul dl Semplificazioni

Dl semplificazioni - il governo mette la fiducia : bagarre in aula. Il Pd : "Parlamento zittito" : Caos in aula alla Camera dopo che il governo ha posto la fiducia sul dl semplificazioni. Ad alzare la voce il Pd, con Enrico Borghi: "Il governo del cambiamento si conferma il governo che non intende consentire al Parlamento di esprimersi, ma ormai questa è diventata una consuetudine". II dl, attacc

Matteo Renzi : “governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere

Di Maio mette pietra tombale su Tav : finchè sono al governo non ha storia : "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav Torino-Lione che è a zero come cantiere. Per quanto mi riguarda, per tutti quei signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi, Berlusconi...stanno da una parte. Il Movimento Cinque Stelle sta dall'altra, cioè quella delle opere utili, quella di una nuova metropolitano a Torino, di una linea Tav Palermo Catania, cioè dalla parte delle opere da fare". "Quando quei signori ...

Pil : Moretti (Pd) - 'questo governo mette a rischio il futuro del Paese' : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - “Da presunto boom economico a recessione vera nel giro di due settimane. Questo governo sta deprimendo il Paese, mettendo a rischio la vita delle nostre imprese e migliaia di posti di lavoro”. A dirlo in una nota è Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito D

Terremoto Amatrice - il sindaco : 'Migranti distraggono il governo - saremo costretti a dimetterci' : "Il governo si è dimenticato di noi": è questa l'accusa mossa dal sindaco di Amatrice Filippo Palombini . Insieme agli altri primi cittadini dei comuni colpiti dal Terremoto del 24 agosto 2016, è ...

Crac Banche - il governo promette rimborsi per tutti. Ristori fino al 95% : Il sottosegretario del MEF Alessio Villarosa ha annunciato un maxi-risarcimento. Ma c’è l’incognita Bruxelles...

Lorenzo Fontana minaccia il M5s : "Processano Salvini? Pronto a dimettermi - il governo può crollare" : Il voto sul caso Diciotti in Senato sul possibile via libera al processo per Matteo Salvini rischia di mettere in seria difficoltà il governo, nonostante le rassicurazioni delle ultime ore dal fronte grillino. È il ministro leghista Lorenzo Fontana a riportare il dibattito nella maggioranza con i pi

Il governo tedesco ammette : 'Il capolavoro Vaso di fiori del pittore Jan van Huysum è degli Uffizi'. Ma della restituzione non se ne parla : Per il Governo della Germania 'è molto chiaro': l'opera Vaso di fiori del pittore Jan van Huysum 'appartiene agli Uffizi' di Firenze e nell'ambito delle sue competenze 'il Governo federale sostiene il ...

Le carte segrete del governo : Sea Watch commette reati : L'Olanda ha indicato alla Sea Watch 3 di riparare, visto il maltempo, verso le coste della Tunisia, ma la Ong non ha ascoltato gli ordini e ha diretto la sua nave verso l'Italia, mettendo così a ...

Trivelle - caos nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

Burkina Faso - il papà di Luca : «Mio figlio rapito». Paese nel caos - si dimette il governo : «O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente»: lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza...