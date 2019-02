Europee | Di Maio e Di Battista a Parigi incontrano esponente dei gilet gialli

Europee - Martina (Pd) apre al manifesto di Calenda : “Alternativa a Salvini e Di Maio. Vogliono distruggere l’Europa” : “L’obiettivo è coinvolgere chi sente la responsabilità di costruire un’alternativa a chi vuole distruggere l’Europa a partire dall’Italia. Salvini e Di Maio in testa”. Così Maurizio Martina, ex segretario del Pd, che apre al manifesto di Carlo Calenda: “Penso che la proposta di Calenda sia utile e interessante. Il suo manifesto è una traccia di lavoro fondamentale. Spero che sia protagonista della nostra ...

Della Vedova eletto segretario di +Europa : "Da soli alle Europee. Di Maio e Salvini fanno male all'Italia" : "Federalismo, mercato, solidarietà, giustizia, diritti". Sono le cinque parole d'ordine sulle quali costruirà il rilancio di +Europa il nuovo segretario Benedetto Della Vedova, eletto oggi al termine di una tre giorni congressuale molto accesa. Alla fine, Della Vedova ha raccolto 1278 voti dagli iscritti giunti a Milano per partecipare all'assise, pari al 55,7%, superando gli altri candidati alla leadership Marco Cappato (693 voti, ...

CAOS MIGRANTI E TAV/ "Le Europee romperanno il patto Di Maio-Salvini" : La nave Sea Watch 3 staziona davanti a Siracusa con 47 MIGRANTI, la procura chiede lo sbarco dei minori, Salvini sfida M5s e pm e svuole farsi processare

Enzo Moavero Milanesi commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia : "Parte del dibattito sulle Europee" : "Siamo abituati a un dibattito anche duro all'interno degli Stati, lo siamo meno su scala europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in merito allo scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.Secondo Moavero, sarebbero "parte del dibattito che ci accompagnerà verso le elezioni europee: dobbiamo abituarci a questi toni".

Luigi Di Maio - il timore sul reddito di cittadinanza : bisogna attuarlo in tempo per le elezioni Europee : Luigi Di Maio si prepara a rilanciare il reddito di cittadinanza in vista delle elezioni europee. Questa mattina 22 gennaio andrà infatti in scena l'evento grillino con il premier Giuseppe Conte, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Beppe Grillo non ci sarà ma parlerà via Skype. Ci saranno po

Pensioni ultima ora : Di Maio “Quota 41 per tutti” grazie a elezioni Europee : Pensioni ultima ora: Di Maio “Quota 41 per tutti” grazie a elezioni europee Quota 100 con le europee? Pensioni ultima ora: l’esecutivo sta per rendere esecutive le misure in materia previdenziale e sul reddito di cittadinanza, sinora note in bozza. Nel frattempo le forze politiche iniziano a scaldare i motori in vista delle elezioni europee in programma nella prossima primavera. In particolare tra i più attivi su questo fronte sono ...

Salvini e Luigi Di Maio : “Dopo le elezioni Europee cambierà tutto” : Da una parte ci sono Bankitalia, che ha annunciato per il 2019 una crescita dell’0,6% rispetto a quella dell’1% considerata in manovra dal governo, e l’Ecofin, che potrebbe presto chiedere una correzione dei conti (cioè una manovra bis) perchè se cala il Pil ovviamente peggiora il rapporto col deficit e dunque il 2,04% messo nella manovra sarebbe un miraggio. Dall’altra il governo, che da una parte bolla come ...

Europee - Di Maio : "Sondaggi dicono noi sotto Lega? Non ci credo - non ci hanno mai preso" : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Teramo per la campagna elettorale per le regionali con la candidata M5S alla presidenzadell'Abruzzo, Sara Marcozzi. Così Di Maio rispondendo alle ...

Europee - Di Maio : “Sondaggi ci danno sotto la Lega? Non ci credo - non ci hanno mai preso” : “Quei sondaggi sono quelli che non ci hanno mai dato come prima forza politica durante le elezioni nella campagna elettorale per le politiche. Io non credo nei sondaggi. Non ci ho mai creduto quando andavano bene e non ci ho mai creduto quando vanno male. Io credo nei sondaggi delle persone, alle piazze, ai mercati, ma credo soprattutto a un’altra cosa, ai dati che devono migliorare la qualità della vita degli italiani”. Lo ha ...

Di Maio : "A Europee Lega è in gruppo pro austerity" : La gita di oggi a Strasburgo che ha avuto per protagonisti Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno macinato chilometri in auto per arrivare nella città francese e dire che uno dei loro obiettivi è di eliminare quella seconda sede del Parlamento Europeo, ha previsto anche una breve chiacchierata con i giornalisti italiani, i quali hanno ovviamente posto domande sulle alleanze del MoVimento 5 Stelle in vista delle Elezioni Europee. ...

Europee - Di Maio : numeri per gruppo a Pe : ANSA, - STRASBURGO, 14 GEN - "Alcuni movimenti li abbiamo incontrati già a Bruxelles, con altri siamo in contatto, io credo che ci siano i numeri per costruire un gruppo parlamentare europeo né di ...

Di Maio e Di Battista vanno a Strasburgo per le elezioni Europee : 'O Ue cambia o crolla' : Di Maio e Di Battista all'inizio di un lungo viaggio in auto verso Strasburgo, hanno fatto una diretta Facebook per annunciare i punti fermi della campagna elettorale pentastellata. Sono convinti che i sistemi dell'Unione Europea o arriveranno a un mutamento democratico, altrimenti collasseranno su se stessi. Il vicepremier ha poi spiegato quando dovrebbe partire il Reddito di Cittadinanza e anche i tempi dello sblocco per la situazione dei ...