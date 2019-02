Danilo Toninelli consegna le carte della Tav all' ambasciatore francese

Matteo Renzi deride il ministro Danilo Toninelli : Matteo Renzi torna alla carica e deride il ministro Danilo Toninelli “Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l’ennesima gaffe sull’A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L’Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all’UE: qui c’è un Governo sovrano che decide. Falso”. È l’attacco ...

Danilo Toninelli sulla Tav : "Ma chi se ne frega di andare a Lione : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, torna a dire la sua sulla Tav e sul cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione."Io il Piemonte lo conosco bene - afferma a Coffe Break su La7 -. A Torino ho lavorato. Io so che lì c'è bisogno di una metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, piemontesi, quella la vedono come una super Tav non un buco nella montagna che nasce per trasportare persone e ...

Brennero - Danilo Toninelli : la gestione tornerà pubblica. Franco Bechis : 'Lo è già' : Ennesima gaffe del ministro Danilo Toninelli. 'Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero ', sbotta il ministro: 'È infatti già in ...

Sea Watch - la nave battente bandiera olandese non è in regola : parla Danilo Toninelli : A diversi giorni dal caso politico che ha visto la nave Sea Watch sostare a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo, in attesa di ricevere l'autorizzazione al trasbordo dei 47 migranti che erano a bordo del natante, è ancora la questione 'immigrazione' a riempire le pagine dei principali quotidiani e siti online. Diverse ore fa è emerso in rete che la nave Ong si è rivelata, in realtà, un 'pleasure yatch', motivo per il quale non può ritenersi ...

Tav - Danilo Toninelli : "Analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio" : L'analisi costi-benefici sul Tav sarà resa pubblica a metà febbraio, solo dopo il confronto con il governo francese e con il commissario europeo competente. Lo ha annunciato Danilo Toninelli a Radio Anch'io: "Nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che a metà febbraio ...

La protesta degli Ncc davanti al Senato : momenti di tensione e slogan contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : È stato il giorno della protesta dei lavoratori del noleggio con conducente (Ncc) è in corso davanti a Palazzo Madama dopo il rinvio della discussione del decreto che regolamenterebbe il loro servizio. Sono stati lanciati fumogeni e alcuni hanno cercato di avvicinarsi all’ingresso principale del Senato. A manifestare, un centinaio di persone, alcuni con gilet gialli, che urlano slogan contro il governo e il ministro ai Trasporti Toninelli ...

Alessandro Sallusti disintegra Danilo Toninelli : 'Pericoloso pensiero da cretini - quel ministro mi fa paura' : Nel mirino di Alessandro Sallusti ci finisce Danilo Toninelli , il ministro delle Infrastrutture grillino e campione di gaffe, al centro del suo editoriale su Il Giornale . Scrive Sallusti: 'Il ...

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

Danilo Toninelli - disastrosa gaffe sul barcone di migranti : ecco come lo chiama : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è riuscito a firmare l'ennesima gaffe, anche in un momento di altissima tensione per il governo dopo il naufragio nel Mediterraneo di 117 migranti. Il ministro grillino ha annunciato su Twitter il salvataggio di altre 100 persone da parte delle autorità lib

Che tempo che fa - il delirio di Alessandro Di Battista : "Chi c'è dietro agli attacchi a Danilo Toninelli" : Secondo Alessandro Di Battista, uno dei capofila del MoVimento Cinquestelle, dietro alle gaffe del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ci sarebbe «la mano dei Benetton». L' accusa, pesantissima, arriva durante l' intervista di Fabio Fazio all' esponente grillino andata in onda ieri sera a

Danilo Toninelli - ministro dei Trasporti - : «Metteremo fine al monopolio Tirrenia». : ... una nuova convenzione, e ci sarà attenzione anche alla continuità delle merci, per il rilancio dell'economia sarda. Danilo Toninelli ha parlato anche di decarbonizzazione e defossilizzazione, temi ...

Danilo Toninelli sperona Tirrenia : "Porremo fine al monopolio". La replica : "Pura demagogia elettorale" : L'incrociatore Toninelli sperona Tirrenia. "Siamo stanchi di questa situazione e porremo fine al monopolio Tirrenia" ha dichiarato il ministro dei Trasporti. Aggiungendo poi: "Svolge un'utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi". Specificando che "i tecnici sono già al lavoro per una nuova gara, una ...