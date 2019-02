Bufera su aerei e treni il Mondiale si apre con lo slalom più lungo

ilgiornale

(Di martedì 5 febbraio 2019) Åre Un'Odissea moderna, dalla Germania alla Svezia, fra bufere di neve,congelati,notturni, taxisti esosi e giacigli di fortuna. E' quella vissuta da molti degli atleti che per arrivare a Åre da Garmisch Partenkirchen ci hanno impiegato due giorni. Sempre meglio dei loro skimen o allenatori, che hanno affrontato i quasi 3000 chilometri sotto la pioggia o su strade nascoste da metri di neve in furgoni carichi all'inverosimile di materiale. A vivere il fuori programma tutt'altro che gradito sono stati tre dei quattro italiani iscritti alle gare veloci di questo, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse, assieme ai francesi, agli americani e ai tedeschi.Dominik Paris, come il gruppo degli austriaci, ha invece viaggiato da Innsbruck su un aereo privato messo a disposizione da uno sponsor, anche lui è arrivato tardissimo nella notte, ma almeno ha evitato ...