Tav | Toninelli | ' Chi se ne frega di andare a Lione' Salvini | ' Avanti e primo treno nel

Tav - la Ue all’Italia : «Troppi ritardi - chiederemo i fondi già versati». Toninelli : «Chi se ne frega di andare a Lione» Video : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

Tav - Ue : "Italia rischia di restituire i contributi e lo stop di altri fondi" | Toninelli : "Analisi dei costi decisa da un governo sovrano - la avrete" : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati per la Tav". Così un portavoce della commissione Ue, sottolineando che esiste il "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti europei". Il ministro delle Infrastrutture replica: "Stiano tranquilli"

Tav - Ue bacchetta ancora l’Italia. Toninelli sbotta : “Chissenefrega di andare a Lione” : Toninelli risponde all'Ue: "L'Analisi costi benefici sulla Tav è stata decisa da un Governo sovrano che vuole spendere al meglio i fondi pubblici. Ue stia tranquilla, tra pochi giorni avrà, come da accordi, tutta la documentazione". Europa minaccia di chiedere all'Italia i contributi già versati.Continua a leggere

Tav - Toninelli : “Chi se ne frega di andare a Lione - serve una metro. A22? Giornale che parla di gaffe dovrebbe chiudere” : “Tav? A Torino serve di più una Metro 2 che fare un buco inutile nella montagna. Bisogna ragionare sulle grandi opere necessarie”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che, durante Coffee Break (La7) sul Tav Torino-Lione aggiunge: “Io il Piemonte lo conosco bene. A Torino ho lavorato. Io so che lì c’è bisogno di una Metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, ...

Tav - Ue : “Contributi da restituire in caso di ritardi? Non possiamo escluderlo”. Toninelli : “A giorni avranno documenti” : La Commissione Ue torna a farsi sentire sul Tav nei giorni in cui la maggioranza litiga sul dossier più caldo per il governo, tra la visita di Matteo Salvini a Chiomonte e le “supercazzole” evocate da Luigi Di Maio. E lo fa con un portavoce (anonimo) citato dall’agenzia Ansa per ribadire che l’Italia potrebbe essere costretta a riversare i fondi europei nelle casse di Bruxelles se i tempi di realizzazione dovessero ...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

Tav - Toninelli : “Tra pochi giorni l’analisi costi-benefici”. Poi puntualizza : “Non è vero che vogliamo bloccare cantieri” : “Vogliono far credere che il M5S voglia bloccare i cantieri. E’ tutto falso il M5S non vuole bloccare nessun cantiere”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in una diretta Facebook: “Tra poche giorni avrete l’analisi costi-benefici della Tav“, ha continuato. Il ministro nella lunga diretta ha spiegato tutto ciò che sta facendo il governo per quanto riguarda le opere ...