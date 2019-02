Sampdoria | dalla sconfitta con il Napoli al dubbio a sinistra | le ultime VIDEO

Calciomercato Cagliari - dalla Sampdoria arriva Leverbe : Cagliari - Maxime Leverbe è un nuovo giocatore del Cagliari . C'è l'ufficialità dell'arrivo del giovane difensore classe '97, dalla Sampdoria in prestito fino a giugno 2019, annunciata con questa nota:...

Sampdoria - ufficiale un acquisto di prospettiva dalla Serie B : i dettagli : La Sampdoria si muove sul mercato dando anche un’occhiata al futuro, il nuovo acquisto arriva dal Trapani: i dettagli “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Trapani Calcio i diritti alla prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè (nato ad Alcamo, Trapani, il 13 giugno 1999). Il difensore resterà in forza alla società granata a titolo temporaneo fino al 30 ...

Calciomercato - Dennis Praet ed il suo futuro lontano dalla Sampdoria : “ho un accordo con la società” : Calciomercato, Dennis Praet non lascerà la Sampdoria nella sessione invernale, in estate invece trattenere il belga potrebbe essere complicato Calciomercato, Dennis Praet ha parlato del proprio futuro alla Sampdoria. Il centrocampista si è concesso ai microfoni di hln.be, ed ha dichiarato: “Se non avessi firmato il rinnovo, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto, e poi sarei potuto partire per una ...

Sampdoria - assalto dalla Premier : Defrel nel mirino di tre club : Sampdoria costretta a fronteggiare gli assalti di tre club di Premier League per il centravanti ex Roma Defrel: la situazione La Sampdoria deve fronteggiare l’attacco ai suoi big in chiave calciomercato. Noto l’interesse di diversi club per Andersen, difensore in rampa di lancio, ma nelle ultime ore si è fatto notevole anche il pressing dalla Premier League per Defrel. Il centravanti è rinato sotto la guida di Giampaolo dopo il ...

Lazio-Sampdoria - Giampaolo promette battaglia : “non saremo noi a farli uscire dalla crisi” : Sampdoria, Giampaolo ha parlato di alcuni dettagli di formazione in vista della gara contro la Lazio di domani “La Lazio l’hanno descritta bene i suoi dirigenti: è una Ferrari ingolfata. Ma noi non siamo il meccanico che la vuole fare ripartire“. E’ la battuta con cui fotografa l’impegno di campionato di domani all’Olimpico contro i biancocelesti il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo. ...

I soldi della Sampdoria per coprire debiti e film : ecco le accuse mosse a Massimo Ferrero dalla Guardia di Finanzia : La Guardia di Finanzia ha posto sotto sequestro alcuni dei beni di proprietà del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: tutti i dettagli Fondi sottratti alla Sampdoria e impiegati per motivi estranei alle finalità del club. E’ l’accusa rivolta al patron blucerchiato, Massimo Ferrero, che questa mattina ha portato la Guardia di Finanzia a porre sotto sequestro beni di sua proprietà e di altri cinque indagati per un valore ...