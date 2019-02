Quarta Repubblica | Matteo Salvini entra in studio da Nicola Porro | ovazione da stadio

Cosa ha detto Di Maio all'intervista in diretta a Quarta Repubblica : 'Non c'è nessuna turbolenza, io e Salvini quando dobbiamo affrontare un problema ci parliamo, lo affrontiamo insieme'. Intervistato a ' Quarta repubblicà su Rete4 il vicepremier e capo politico del ...

Cesare Battisti - Vauro a Quarta Repubblica. Nicola Porro gli mette di fronte Torreggiani - scena agghiacciante : A Quarta Repubblica , il talk di politica ed economia di Retequattro condotto da Nicola Porro , ieri sera in prima serata, il vignettista Vauro Senesi si è scusato con Alberto Torregiani per aver firmato anni fa un appello a favore di Cesare ...

Vittorio Sgarbi con la sigaretta in bocca a Quarta Repubblica : "Sono a casa mia!" (VIDEO) : Vittorio Sgarbi ancora una volta fa centro ne combina un'altra delle sue. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica il critico d'arte ha sfoggiato un'altra delle provocazioni da aggiungere alla lista.Al termine di un servizio che riguarda il tema l'integrazione degli immigrati nel nostro paese, Sgarbi mette in bocca una sigaretta pronta ad essere accesa. Nicola Porro coglie Sgarbi in flagrante fermandolo sull'istante: "Vittorio togli quella ...