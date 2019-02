Poliziotto in divisa firma per Salvini e finisce nei guai La Questura apre un' indagine

Palermo - Poliziotto in divisa firma appello pro Salvini : la questura apre un’inchiesta. Secondo caso dopo Ascoli : Un altro poliziotto, sempre in divisa e in servizio, immortalato al gazebo per il ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre firma l’appello ‘Salvini, non mollare’. dopo Ascoli anche a Partinico, piccolo centro del palermitano, dove a fotografare l’agente è stata la stessa militante leghista Katya Caravella che poi ha postato l’immagine su Facebook. L’episodio risale a ieri, domenica, e oggi la questura di Palermo, ...

