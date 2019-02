Lo spot contro le discriminazioni | ' Nessuno è diverso quando gioca'

Xbox Adaptive Controller : Microsoft lancia un nuovo spot che raggiunge cifre pazzesche : Durante il Super Bowl 2019, l’evento sportivo più seguito e importante dell’anno negli Stati Uniti, Microsoft ha pensato bene di lanciare un nuovo spot pubblicitario. Questo ha avuto il doppio obiettivo di sponsorizzare l’Xbox Adaptive Controller e mostrare al grande pubblico l’impegno dell’azienda nella ricerca relativa al settore dell’accessibilità ovvero alle tecnologie che permettono alle persone affette ...

Microsoft presenta We All Win - il toccante spot dedicato all'Xbox Adaptive Controller : In America il Super Bowl è da sempre stato uno degli eventi più importanti e di successo, e naturalmente le varie compagnie (di qualunque settore) non vedono l'ora di sfruttare questo momento per farsi pubblicità. Microsft infatti utilizzerà l'intervallo del Super Bowl per mandare in onda il suo toccante spot (chiamato We All Win) dedicato al suo Xbox Adaptive Controller.Come riporta Polygon, parliamo di uno speciale Controller completamente ...

Adrian - la rabbiosa polemica contro lo spot dello show di Celentano : insurrezione contro Mediaset : Scoppia l'ultima polemica su Adrian , il racconto-graphic novel di Adriano Celentano su Canale 5 al centro di mille rumors, accuse e defezioni. Quale ultima polemica? Presto detto, quella relativa al ...

“Il meglio di un uomo” - lo spot di Gillette contro la violenza sulle donne fa infuriare i machisti : “Attacco a virilità” : “È questo il meglio che un uomo può fare?”. Lo spot di Gillette contro la violenza sulle donne si apre con questa domanda. Poi le immagini di atti di bullismo a scuola, molestie, ragazze ipersessualizzate e capi che tolgono la parola alle colleghe sul luogo di lavoro. “I ragazzi sono ragazzi” è la scusa che danno alcuni uomini. “Ma qualcosa finalmente sta cambiando” dice la voce fuori campo, riferendosi al ...

spot contro la malasanità : i medici insorgono - la Rai sospende la messa in onda : Polemica contro uno Spot che promuove i ricorsi contro la malasanità: un coro di proteste si è sollevato dal mondo dei medici, tanto da convincere la Rai a sospendere "in via cautelativa" la messa in onda della pubblicità in questione.Una lettera della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) è stata recapitata alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai contro la messa in onda, anche sulle reti del servizio ...

Risarcimenti malasanità : scoppia il caos sullo spot. I medici contro la Rai : Intanto, però, il caso diventa politica: 'Cosa c'entra l'Iap?', ha chiesto su Twitter il deputato dem Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza Rai, 'la Rai deve chiedere un'inchiesta ...

"Obiettivo Risarcimento" - la Rai sospende lo spot contro la malasanità dopo le proteste dei medici : ... quante vite vengono salvate ogni giorno, quanta qualità c'è nella sanità italiana, che mette il nostro Paese al terzo posto nel mondo?'. Allo stesso tempo, conclude la nota, 'non sento mai parlare ...

I fan di Shadowhunters contro Freeform - non bastava la cancellazione : polemica su uno spot di Toy Story : Oltre al danno, la beffa: i fan di Shadowhunters non perdonano la Freeform per l'ultima 'trovata' del network. Il pubblico della serie tv ha combattuto duramente per salvare lo show dalla cancellazione. Il canale americano ha infatti deciso di non rinnovarlo per una quarta stagione, ponendo fine all'adattamento televisivo della saga letteraria. Tuttavia, quando il network americano Freeform ha mandato in onda il film Toy Story, i fan di ...

