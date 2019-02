Il weekend di Fedez | tra la lite con i Tiromancino e l’enigma «Spotify»

vanityfair

: Weekend in Puglia, i consigli di Repubblica: Fedez e Manuel Agnelli in libreria. Al Petruzzelli Lezioni di storia [… - rep_bari : Weekend in Puglia, i consigli di Repubblica: Fedez e Manuel Agnelli in libreria. Al Petruzzelli Lezioni di storia [… - gditom : RT @night_review: Una #longread selezionata nella nostra ultima Newsletter (arriva ogni venerdì sera, ci si iscrive qui gratis: https://t.c… - night_review : Una #longread selezionata nella nostra ultima Newsletter (arriva ogni venerdì sera, ci si iscrive qui gratis:… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019Le prime liti dinel 2019In principio fu Ghali, poi Salmo, infine Federico Zampaglione. L’ultimo, in ordine di tempo, ad aver preso twitter per polemizzare controè stato il frontman dei. «Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l’ex idolo (clown) di turno. Quando da Instagram devi portare le tue chiappe in studio e registrare musica e parole convincenti è tutta un’altra storia e qualcuno lo sta capendo bene», ha scritto Zampaglione sul proprio profilo, suggellando il tweet con l’emoticon di chi se la ride di gusto. Nomi, non ne ha fatti. Ma il riferimento ae alle critiche poco positive ...