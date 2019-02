Goldman Sachs rivede al rialzo il target price dei titoli bancari

Banche - parte la stagione degli utili. Goldman Sachs rivede i target price : Titoli bancari sotto i riflettori del mercato, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'avvio della stagione degli utili a Piazza Affari. Iniziano ad alzare il velo sui conti le Banche: si parte ...

Brexit - Macron : Francia si prepara a eventualità no-deal. Per Goldman Sachs rischio aumentato : La richiesta della premier Theresa May di dare il via a un nuovo round di trattative con l'Ue sulla Brexit, al fine di ricevere il sostegno del Parlamento, è stata rispedita al mittente.

Atlantia in denaro dopo riavvio copertura di Goldman Sachs con Buy : Ottima giornata per Atlantia , che guadagna in Borsa l'2,31%, intorno ai massimi intraday a 21,22 euro. A dare linfa al titolo concorre anche il giudizio di Goldman Sachs che ha riavviato la copertura ...

Goldman Sachs : rallentamento dell'economia mondiale nel 2019 : Durante una conferenza stampa ristretta tenutasi il 25 gennaio, l'economista della Goldman Sachs ha detto che gli indici anticipatori mostrano che nel 2019 l'economia statunitense rallenterà e ...

Goldman Sachs bullish sul petrolio - intravede 'margine significativo' di rialzo : Analisti Goldman Sachs ottimisti sul petrolio, intravedono "un margine significativo di rialzo" per i prezzi. Lo ha confermato David Currie, responsabile della divisione di ricerca sulle commodities ...

Goldman Sachs alza il target su Poste Italiane : La banca d'affari americana Goldman Sachs ha confermato il rating a neutral su Poste Italiane ma ha alzato il target price da 7,90 a 9 euro. Giornata fiacca, a Piazza Affari, per Poste Italiane , che ...

Goldman Sachs - conti record nel 2018 : Risultati finanziari in decisa crescita per Goldman Sachs. La prima banca d'affari al mondo ha archiviato il quarto trimestre del 2018 con un utile di 2,54 miliardi di dollari, o 6,04 dollari ad

Goldman Sachs alza previsioni sull'oro - cita paura recessione : Le rassicurazioni della Fed sulla tenuta dell'economia Usa non bastano. Dopo il crollo registrati a dicembre dal mercato azionario, gli analisti di Goldman Sachs scommettono sull'oro, come bene rifugio su cui puntare in vista di una possibile ...

Goldman Sachs positiva su Prysmian : La banca d'affari americana Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione su Prysmian a buy da neutral, con il target price a 21 euro. Nel frattempo, sul listino milanese, il gruppo specializzato nella ...

Petrolio - prezzi in rally ma Goldman Sachs taglia l'outlook : Prosegue la corsa al recupero dei prezzi del greggio, incurante quasi della pesante sforbiciata alle stime sulle quotazioni per mano di Goldman Sachs. Citando gli elevati livelli di scorte, la ...

Petrolio : da Goldman Sachs pesante sforbiciata ad outlook prezzi WTI e Brent : Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso l'outlook sui prezzi del Petrolio WTI e Brent. Ora, per il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York, prevedono un valore a 55,50 dollari per ...

Goldman Sachs taglia stime Pil Usa ma esclude recessione : Mercati finanziari volatili e dati economici più deboli hanno spinto gli economisti di Goldman Sachs a tagliare le aspettative di crescita dell'economia Usa nel 2019, avvertendo tuttavia che una recessione in piena regola non è in vista. In una nota di ricerca, il gigante bancario ha tagliato le sue previsioni di crescita per la prima metà ...