GIAN BATTISTA E CLAIRE UMILIATI A UOMINI E DONNE Video | scoperto il loro accordo | la De

Gossip U&D - GIAN BATTISTA e Claire smascherati in studio : hanno ingannato la redazione : Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne trono over, caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto che una delle coppie è stata letteralmente smascherata in studio da parte della De Filippi, dopo che avevano preso in giro la redazione. Per fortuna, però, la verità è venuta a galla e i due protagonisti del trono over sono stati messi alle strette da un ...

Di Battista : "Non mi candido alle Europee - a Bruxelles manGIANo patate fritte con le cozze" : "Non mi candido alle Europee, a Bruxelles mangiano patatine fritte con le cozze, non ci vado. Juncker prende 27 mila euro al mese, e chissà quanti se ne è bevuti di questi soldi". Così Alessandro Di Battista, intervenendo all'Aquila, assieme al vice premier Luigi Di Maio, ad un evento elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali Sara Marcozzi. "Va chiusa la sede di Strasburgo, un doppione inutile e costoso. Ma non ...

Pamela Barretta/ Uomini e donne - dura lite con GIANbattista : 'Stai zitto una volta!' - Trono Over - : Pamela Barretta, lacrime per Stefano e nuovo addio? Uomini e donne riparte dalle dichiarazioni della dama e dalle sue rivelazioni sul cavaliere