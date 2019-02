Di Maio non conferma capo task force Mise

Di Maio contestato nel suo vecchio liceo a Pomigliano : «Il governo non è in discussione» : «Il governo non è in discussione. In questo momento sono in discussione alcuni temi sui quali non siamo mai stati d'accordo. Per noi questo governo deve andare avanti ma sulle cose...

Di Maio : 'Il governo non è in discussione'. Salvini : 'Mi spieghi il no' : Pomigliano d'Arco, Napoli,, 4 feb., askanews, - 'Il governo non è in discussione'. Questa la rassicurazione del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Di Maio a Pomigliano nell'ex liceo - protestano gli studenti. Lui : "Il governo non è in discussione - sul caso Diciotti deciso insieme" : Cori contro il vicepremier davanti all'istituto Imbriani, lui promette che ascolterà i ragazzi dopo la polemica sulle "contestazioni non consentite" sollevata dalla rappresentante degli studenti

Tav - Di Maio : governo non in discussione - avanti su ciò che unisce : Pomigliano d'Arco, Napoli,, 4 feb., askanews, - 'Il governo non è in discussione'. Questa la rassicurazione del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Di Maio a Pomigliano nel suo ex liceo - protestano gli studenti. Lui : "Il governo non è in discussione - va avanti" : Cori contro il vicepremier davanti all'istituto Imbriani, lui promette che ascolterà i ragazzi dopo la polemica sulle "contestazioni non consentite" sollevata dalla rappresentante degli studenti

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Di Maio sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non 'creare tensioni' : Ieri erano solo indiscrezion i di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: ...

Di Maio sulla Tav tira dritto. E consiglia a Salvini di non "creare tensioni" : Ieri erano solo indiscrezioni di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: l'analisi costi benefici sulla Tav, al quale il Ministro Danilo Toninelli ha appeso il destino dell'opera, ha dato esito negativo. Ovvero, secondo i tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzare la Torino-Lione costerebbe più ...

TAV - avvertimento a Salvini : “Non spingerti oltre” - Di Maio non molla : Tensione alta in casa governo, tra Salvini e Di Maio, l’argomento si chiama TAV. Il leghista spinge per farla, mentre il grillino si rifiuta “Non litigo con nessuno. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria sotto la montagna è più utile finirla quella galleria, o lasciarla lì com’è? Non serve la laurea al Politcenico per intuire cosa sia meglio fare”, prova a tagliar corto il leader leghista convinto che, alla ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Tav. Salvini : "Meglio finirla". Di Maio insiste : "Non si farà. Ridimensionamento? E' supercazzola" : Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del mondo". Così Salvini durante il suo tour in Abruzzo, in vista dell'appuntamento ...

Tav - Di Maio : non si farà. Ridimensionamento? Supercazzola : Roma, 3 feb., askanews, - 'Finché ci sarà il Movimento al Governo, la Tav non si farà, alla fine non si farà', 'ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste cose, ...

Diciotti - Di Maio : 'M5s non ha mai votato per immunità - vedremo carte' : Sulla questione Diciotti e autorizzazione a procedere contro Salvini, Luigi Di Maio precisa che "nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare l'immunità dai parlamentari" ma aggiunge che "...