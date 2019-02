Banco BPM | AD Castagna | sì alle aggregazioni ma non ora

In calo il comparto bancario a Piazza Affari - -2 - 92% - - netto calo registrato da Banco BPM : Scambi al ribasso per l' indice dei titoli bancari in Italia , mentre è debole l' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 7.881,3 in diminuzione di 228,5 punti rispetto alla ...