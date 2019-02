Albalonga calcio | serie D | Jorio | «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più | per i play off

Albalonga (calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...

Albalonga (calcio - serie D) - Pucino : «Il gruppo ha esperienza per assorbire un paio di sconfitte» : Roma – Un solo punto in una settimana: l’Albalonga ha frenato lo slancio che l’aveva portata dalla zona play out fino ai play off rimediando due sconfitte interne contro Avellino e Lanusei e un punto nel match infrasettimanale contro l’Sff Atletico. Contro la capolista sarda è arrivata una sconfitta pesante nel passivo, anche se forse eccessiva per i demeriti effettivi di un’Albalonga penalizzata da una serie di episodi poco ...

Albalonga (calcio - serie D) - D’Adderio : «Alla pari con una grande squadra come l’Avellino» : Roma – L’Avellino ha interrotto la lunga striscia positiva di mister Salvo Fulvio D’Adderio sulla panchina dell’Albalonga. Da quando si era insediato (lo scorso 12 novembre), il tecnico aveva collezionato sette vittorie e due pareggi nelle nove gare disputate dai castellani sotto la sua gestione. Ieri i “lupi” campani si sono imposti per 1-0 al “Pio XII” capitalizzando al massimo una delle rare opportunità dell’incontro. «Abbiamo fatto una ...

Albalonga (calcio - serie D) - Succi : «Era importante ripartire con la stessa fame della fine del 2018» : Roma – La sosta non ha “appesantito” le gambe dell’Albalonga. La formazione di mister Fulvio D’Adderio ha sbancato anche il campo di Colleferro, “tana” del Città di Anagni: nella prima sfida del girone di ritorno i castellani si sono imposti per 2-1 grazie ai sigilli di Pippi e (allo scadere) di Barone su calcio di rigore. «Credo che la legittimità della nostra vittoria sia indiscutibile – dice il “jolly” difensivo o di centrocampo Jacopo ...

Albalonga (calcio - serie D) - magic moment Magliocchetti : «Due gol in quattro giorni? Sono felice» : Roma – L’Albalonga continua a vincere e a salire in classifica. La squadra azzurra (a braccetto con Aprilia e Monterosi) ha scavalcato anche l’Avellino e si è issata al quarto posto in classifica dopo il bel successo interno per 3-1 sul Cassino. La sfida è stata aperta da un’autentica magia di Corsetti, poi è arrivato il raddoppio di Succi (al rientro dopo un mese e ingiustamente espulso nel secondo tempo) e infine il tris di Matteo ...

Albalonga (calcio - serie D) - Pace esulta per gol e vittoria : «Se pensiamo ai play off? E’ il minimo» : Roma – Otto punti in quattro partite (e la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia a Sorrento di mercoledì scorso) per mister D’Adderio alla guida dell’Albalonga. Il trend positivo è proseguito anche ieri, nel match interno contro la Torres battuta 2-0. A sbloccare il risultato dopo un’ora di sostanziale equilibrio è stato il giovane esterno difensivo Federico Pace, alla sua prima rete con la maglia dell’Albalonga. «Ci ho provato ...