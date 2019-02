Uno sciatore è morto e altri quattro sono dispersi in Val d' Aosta

Gwyneth Paltrow denunciata da Uno sciatore : «Danni cerebrali per colpa sua». Ma lei nega tutto : Guai per l’attrice Gwyneth Paltrow, che è stata denunciata da un cittadino dello Utah, Terry Sanderson, che le ha fatto causa per un incidente sciistico nel quale è rimasto ferito senza che l’attrice chiedesse soccorsi, almeno stando a quanto sostiene lo stesso Sanderson. L’episodio sarebbe avvenuto nel febbraio 2016 su una pista per principianti del Deer Valley Resort, a Salt Lake City. L’uomo sostiene che Paltrow aveva ...

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l’ambasciatore olandese» Salvini : «NessUno spazio in Italia» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti

BellUno - sciatore 63enne esce di pista e muore cadendo da un dirupo sul Monte Civetta : L'ennesima tragedia della montagna si è verificata ieri nel bellunese, intorno alle 11:00 di mattina, precisamente sul comprensorio del Monte Civetta, lungo la nota pista Col dei Baldi - Pian del Sec. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un uomo di 63 anni, Roberto Callegher, un rappresentante di macchine agricole, ha perso il controllo dei suoi sci, quindi è caduto da un dirupo alto circa 6 metri. L'impatto con il manto ...

Valanghe in Alto Adige - muoiono uno scalatore e Uno sciatore 22enne - : Uno sciatore di 22 anni stava facendo un fuoripista nella zona del monte Spicco quando la slavina lo ha travolto insieme ad altre cinque persone, tutte salve. Deceduto anche uno scalatore in Vallunga: ...