PRIMARIE PD: Maurizio Martina pronto a sfiduciare Matteo Salvini

(Di domenica 3 febbraio 2019) Per il PD è giunto il momento di fare chiarezza ma non si perde l’occasione per parlare anche del governo attuale,sferra l’attacco a“È arrivato il momento di una mozione di sfiducia verso un ministro che ha violato la legge nello svolgere il proprio lavoro”.lancia così la “sfida” al ministro dell’Interno, in merito alla vicenda della nave Diciotti, nel giorno in cui si definiscono i nomi in corsa per ledem (COME FUNZIONANO). Dal palco della Convenzione nazionale del Pd, infatti, il partito prende atto dei risultati del voto nei circoli: Nicola Zingaretti,e Roberto Giachetti sono i tre candidati alla segreteria. Il favorito Zingaretti dal palco lancia un appello: “Basta un partito costruito da anti-renziani, anti-franceschiniani, anti-boschiani. Basta, l’Italia richiede i ...