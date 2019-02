: Posticipo Serie A, Inter-Bologna 0-1 - NotizieIN : Posticipo Serie A, Inter-Bologna 0-1 - Sportflash24 : DIRETTA #calcio 22° turno #SerieA 2-3 feb. 2019: risultati, marcatori e classifica in tempo reale. Già giocate… - puntedi100 : Pronti per seguire insieme LIVE dalle 20.25 il posticipo di Serie A tra Roma e Milan! Come sempre saremo in dirett… -

Ancora uno stop per l', sconfitta in casa daldi Mihajlovic: 0-1. Al 1' subito pericoloso Icardi:esterno. Parata di Handanovic su tiro da fuori di Orsolini (8'). Felsinei ancora pericolosi con Santander (13'),fuori.Scatenato l'attaccante paraguayano: Handanovic prima gli dice di no (28'), poi al 32' deve arrendersi alla 'spizzata' di testa su corner. Poca: Skorupski esce su Icardi lanciato. Nella ripresa forcing nerazzurro: Skorupski bene su Nainggolan (51'),Lautaro spreca (51'), Icardi ci prova 2 volte, rimane lo 0-1.(Di domenica 3 febbraio 2019)